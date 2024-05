Tras el fenómeno de El Niño: energía, ¿sin luces para el futuro?

El fenómeno de El Niño, que destapó la vulnerabilidad de Colombia ante un choque climático , con su matriz energética, se debilita, pero las lluvias que trae el evento que sigue, La Niña, no llegarán por encima de lo normal hasta la segunda mitad del año, según los pronósticos.

Aunque el nivel de los embalses de generación hidroeléctrica, de la que aún depende esta nación, estuvo a punto de llegar a una situación crítica, el agua empezó a caer y disipó así la amenaza de un nuevo apagón en el país, pero el futuro para el abastecimiento no está despejado.

‘Nos salvó la campana’

Camacho aseguró que, con la experiencia obtenida, “se consolida esa ruta de la transición energética. Nuestro sistema ha sido resiliente; ha soportado las más altas temperaturas y los niveles más bajos de lluvias en más de cinco décadas”.Incluso, a tan solo diez días de haber sido expedida la resolución para sancionar el exceso en el consumo de energía en un momento de riesgo de desabastecimiento, la medida fue rápidamente levantada, lo que motivó preocupación entre algunos, como el exministro de Minas Amylkar Acosta. “La verdad sea dicha, nos salvó la campana. La recuperación de los embalses, en momentos en los que estábamos a punto de llegar al nivel crítico del 27 por ciento , se debe única y exclusivamente a la meteorología y no a la gestión del ministro”.

Por el contrario, Acosta criticó el hecho de que Camacho se hubiera precipitado a afirmar en febrero que ya El Niño estaba llegando a su fin, mientras la ministra de Ambiente anunciaba que en marzo volverían las lluvias que no aparecieron. “Eso les dio una señal equivocada a los generadores hídricos, que, en lugar de guardar agua para la fase más severa del evento climático , generaron más allá de lo que aconsejaba la prudencia. Han primado la improvisación y la imprevisión”.

El costo de no tener los avances necesarios en energías renovables lo hizo asomar el hecho de que se tuvo que acudir a las térmicas, cuya forma de generación es más costosa, lo que de hecho se vio ya en las facturas del servicio en los hogares.

Pegó en el palo’, pero...

Tomás González, exministro y director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), dice que, con este fenómeno de El Niño, Colombia “pegó en el palo”: se llegó a unos límites en los que si fallaba algo en el sistema no había margen de maniobra y el país no habría tenido más remedio que ir a cortes de energía.

A partir de 2025 empezaría un déficit

Para Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, gremio de las generadoras térmicas, “tenemos energía firme –con la que se puede contar con certeza– hasta 2025-2026. Pero de ahí en adelante ya comienza a haber un déficit, y ahí no estamos haciendo nada”, asegura.

La más reciente subasta, en la que se asignaron más de 4.000 megavatios de capacidad, la mayoría de energías renovables –que tienen alta intermitencia–, solo entregaría 11 nuevos gigavatios. “No fuimos capaces de cerrar el hueco que tenemos. Es decir, la subasta no consiguió toda la energía que ha debido conseguir”, agrega el exministro González.

Para Castañeda, frente a la demanda media, hay un hueco del 4 por ciento de energía firme para poder atenderla, de acuerdo con los resultados de la reciente subasta, y también debe buscarse un colchón que dé tranquilidad. Pero, además, la situación se aprieta porque no todos los proyectos logran entrar. De acuerdo con él, la tasa de mortalidad de proyectos hasta 2019 era del 40 por ciento. Es decir, de diez proyectos, cuatro se morían por diferentes razones, porque no lograron cierre financiero, por problemas en consultas previas o dificultades en las licencias. “De 2019 hasta acá, de lo que se ha comprometido, tanto en subasta de cargo como en subasta de renovables, la tasa de mortalidad es del 70 por ciento. Si está planeado que lleguen 4.000 megavatios con la nueva subasta y la mortalidad es de ese tamaño, no entrarán 4.000, sino 1.200 megavatios”, explica Castañeda.