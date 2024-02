Vía al Llano: MinHacienda anda en busca de una millonada para intervenir urgente los 16 puntos críticos prioritarios, de 55 que no cubre la concesión

Dentro de la intervención del ministro, se destaca el hecho de que la plata necesaria para la vía al Llano no está metida en el presupuesto aprobado para 2024, por lo que tiene que ser conseguida, ya que los contratos suscritos con los constructores dejaron por fuera, justo los puntos críticos, que deben ser asumidos por el Invías. El Estado responde y la plata no está.

Los interrogantes con otras vías

El funcionario puso varios ejemplos de situaciones que no ve con buenos ojos en el sector que puede reactivar rápidamente la economía. Por ejemplo, se refirió a la lupa que pusiereon en el reciente derrumbe de la vía Medellín-Quibdó, porque hay vías cercanas que tienen declaratoria de “importancia estratégica”, pero esa no. Adicionalmente, está cubierta con vigencias futuras, pero son muy pequeñas, por lo tanto, la asignación anual es muy pequeña y, en consecuencia, la obra no avanza. “Es una obra que a cada rato se daña. Es prioritaria, pero no fue catalogada de importancia estratégica, pues casi todas las que están en esa condición, son del interior del país”, reclamó Bonilla.