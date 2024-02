Reforma tributaria no es solo para bajar tarifa de impuesto de renta a empresas, sino que tendrá sorpresas; minHacienda destapa nuevas puntadas

Es inevitable. La reforma tributaria, la segunda del Gobierno de Gustavo Petro, va, y aunque aún no se define para cuando, empezó el debate nacional. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante un foro realizado este miércoles 28 de febrero, dio nuevas puntadas alrededor de la iniciativa.

Si bien el principal elemento del proyecto de ley será bajar la tasa corporativa a las empresas, habrá muchas sorpresas con las que hasta ahora no contaba el sector privado.

El contexto de una nueva reforma, es que las dos últimas (una del anterior gobierno) dejaron un problema para las personas jurídicas, sostuvo Bonilla. “La primera reforma (la de Duque) subió la tarifa del impuesto de renta, de manera progresiva, al 35 %, mientras que la segunda (la primera de Petro, tenía previsto dejar un mecanismo para bajarla, igualmente, de manera progresiva”, recordó el funcionario, pero no fue así. “Ese instrumento no se aprobó en el Congreso”, agregó. En consecuencia, hoy existe una tarifa fija. No hay posibilidad de un horizonte a la baja.