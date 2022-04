Colombia, primer país del mundo que se suma a declaración británica para proteger vida silvestre

Durante la celebración del día de la Tierra, el pasado 22 de abril, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en adherirse a la Declaración del Palacio de Buckingham, con la cual se comprometió a tomar medidas en contra del tráfico ilegal de vida silvestre y a generar políticas que dificulten esta práctica.

La Declaración del Palacio de Buckingham forma parte de la organización United for Wildlife, la cual fue fundada por el Príncipe William y The Royal Foundation en 2014. Su objetivo es impedir que los traficantes transporten, financien o se beneficien de productos ilegales de vida silvestre. Al trabajar en colaboración con los sectores de transporte y finanzas, construir alianzas clave con las fuerzas del orden y las ONG, así como compartir información y mejores prácticas entre sectores globales, United for Wildlife busca interrumpir las redes criminales dedicadas a este delito a nivel mundial.

Londres, Inglaterra: el príncipe Guillermo, duque de Cambridge. (Foto de Julian Finney / Getty Images) - Foto: Getty Images

La adhesión de Colombia se formalizó en la residencia británica en Bogotá, con la firma del ministro de Ambiente, Carlos Correa, y del embajador británico en el país, Colin Martin-Reynolds CMG. Hace poco, también el Aeropuerto El Dorado se había unido a esta declaración.

El príncipe William afirmó estar encantado de que Colombia sea el primer país en firmar la declaración, asegurando que “el comercio ilegal de vida silvestre financia redes criminales organizadas en todo el mundo, sin respeto por las fronteras y sin remordimiento por la explotación brutal de nuestra naturaleza y de las comunidades que dependen de ella para su sustento. Espero que otras naciones sigan el liderazgo de Colombia”, sostuvo en un comunicado enviado por la Embajada.