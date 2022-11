Mitos y Verdades de tener un carro eléctrico

La autonomía de un carro eléctrico no es suficiente. Falso . La verdad es que hoy, un vehículo eléctrico, tiene prácticamente el mismo rendimiento por kilómetro que uno a gasolina, de acuerdo con Enelx. Los avances son cada vez más acelerados, y hoy la autonomía promedio de los vehículos en el mercado va sobre los 300 km, más que suficiente para no tener que cargar más de 2 veces a la semana.

No existen suficientes cargadores. Falso. Lo que no existe suficiente es información. Es tedioso buscar en cada una de las apps, y no todas tienen publicados los puntos tampoco, de acuerdo con Evsy, por ello, se da la sensación de que no hay suficientes puntos de carga.