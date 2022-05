Joven colombiano desarrolló ‘start-up’ que promueve el reciclaje

Pese a que muchos quieren colaborar con el cuidado del medioambiente y promover el reciclaje en sus hogares y empresas, muy pocos tienen claridad sobre qué hacer con estos residuos, más allá de dejarlos en la calle o en un depósito para que se los lleve el camión de basura, y menos sobre qué se hace con el material.

No obstante, se deben mantener los esfuerzos para fomentar el aprovechamiento inteligente de residuos como plástico, metal, papel, cartón o vidrio, para que no acaben en un botadero, ya que el tiempo de degradación de estos productos puede durar hasta siglos, razón por la cual, si no se usan bien, terminarán contaminando aún más el planeta.

Teniendo en cuenta esto, un joven colombiano desarrolló una start-up que promueve el buen uso de esos productos, que comúnmente se cree son basura y pueden tener un segundo o hasta un tercer uso, si llega a manos de profesionales. Se trata de Amazóniko, una propuesta de sostenibilidad con la que colombianos ya recuperaron más de 750 toneladas de residuos.

Daniel Rodríguez, fundador de este programa y su CEO, explicó que su propuesta, lanzada en 2016, utiliza la tecnología para conectar, capacitar e incentivar la adecuada gestión de los residuos por medio de una estrategia de integración de toda la cadena de valor.

“Apuntamos a ser el referente de sostenibilidad y de gestión integral de residuos para hogares y para industria, con el fin de que las personas entiendan que todo se puede volver a reutilizar y, en nuestro caso, esas botellas, plásticas o de vidrio, cartones, metales o cualquier otro objeto que ya no usen”, dijo este emprendedor.

A la fecha, solamente en Bogotá, más de 7.600 viviendas, 35 recicladores de oficio y 24 marcas se han sumado al programa y han empezado a gestionar sus residuos con este emprendimiento. No obstante, se espera que en los próximos meses empiece a operar en otras partes del país.

“Vamos a iniciar un piloto en Manizales y esperamos de allí llegar a Cali, Barranquilla y Medellín; nuestro objetivo es al menos estar en un año en las principales ciudades”, manifestó el fundador y CEO de esta start-up.

Cabe resaltar que la plataforma les permite a sus usuarios (familias, empresas y recicladores) aprender a separar correctamente sus residuos, a garantizar la recolección y transformación de los mismos y, finalmente, a medir el impacto de estas acciones en el cuidado del planeta.

“Los datos de las acciones de separación y recolección de residuos de todos los actores de Amazóniko son cargados a la plataforma web y el aplicativo puede convertirlas a su equivalente (eq.) en la cantidad de CO₂ eq. que deja de ser arrojado a la atmósfera. En conjunto, los usuarios nuestros han generado cerca de 1.767.000 kilogramos de CO₂ eq.”, agregó Rodríguez.

Los hogares, empresas y recicladores que quieran sumarse a esta estrategia de reciclaje y “ser parte del cambio #SoyAmazoniko” deben ingresar a www.amazoniko.com y seguir los pasos para registrarse.

“Amazóniko es la primera start-up latinoamericana que pone la tecnología al servicio del reciclaje y el aprovechamiento de residuos; no importa si es mucho o poco lo que se tenga para reciclar, acá el objetivo es evitar que no sigan llegando a los basureros miles de productos que se pueden volver a usar”, concluyó Daniel Rodríguez.

Esta iniciativa fue ganadora en 2018 del SEED Low Carbon Award. Así mismo, fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 30 promesas de los negocios en Colombia para 2022. Su fundador aseguró que espera que los resultados obtenidos hasta el momento en Bogotá sirvan para que otras ciudades se animen a hacer parte de este programa en pro del medioambiente.