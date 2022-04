¿Cuáles son las herramientas tecnológicas más usadas a la hora de emprender?

La tecnología se ha convertido en una herramienta para el desarrollo empresarial. Para nadie es un secreto que estos últimos años han sido evidencia de cómo la transformación digital en los negocios ha hecho que países enteros consigan avanzar en su recuperación económica y dentro de este proceso las pequeñas y medianas empresas han jugado un rol fundamental.

La pandemia trajo consigo múltiples retos para las empresas en general, no solo las pequeñas, que las llevó por ejemplo, a acudir a la virtualidad y las redes sociales, para poder vender sus productos, creando incluso cadenas de retail que no esperaban tener si este suceso no hubiera llegado.

Representando el 90 % del tejido empresarial nacional y aportando aproximadamente un 80 % de la fuerza laboral en Colombia, las microempresas del país se han visto enfrentadas a un proceso de innovación y adopción tecnológica que les ha permitido mantenerse vigentes en el mercado e impulsar el desarrollo empresarial a nivel nacional e internacional.

David Ortíz, CEO del Grupo Siigo para América Latina, indicó que otra cosa que trajo consigo la pandemia, fue el aumento de los emprendimientos, ya que muchas personas se quedaron sin empleo y decidieron empezar sus propios negocios, teniendo a la tecnología como su principal aliado.

“Según un estudio realizado con Confecámaras en el país, durante el último año se han creado más de 300.000 microempresas y desde el Grupo Siigo hemos visto cómo muchas de ellas han acudido a la asesorías para integrar de la mejor forma las herramientas tecnológicas que las soporten durante su proceso de crecimiento y les brinden los insumos necesarios para mantenerse vigentes y cercanas a las necesidades de sus públicos de interés”, dijo Ortíz.

Así mismo, según cifras de Siigo, la lista de los departamentos en dónde más se ha evidenciado la adopción de herramientas tecnológicas para apoyar el crecimiento y desarrollo productivo de los negocios, está encabezada por Bogotá, seguido de Antioquia, Valle del Cauca , Atlántico, Santander y Cundinamarca, entre otros.

“Es de gran importancia contar con una variedad de soluciones y servicios tecnológicos que permitan que no solo las micro, sino todo tipo de empresas continúen su proceso de digitalización en miras de su productividad y aporte a la recuperación del país (...) estamos ante una realidad que exige innovar y ya en el mercado hay muchas alternativas para que eso ocurra”, agregó este experto.

¿Cuáles son las herramientas que más están usando las empresas?

Servicios de Nube: Esta se ha convertido en una herramienta indispensable para los microempresarios hoy en día para sus dinámicas y estilos de vida. Tener la facilidad de encontrar toda la información de su negocio desde donde se encuentren tan solo con acceso a internet, permite que estos negocios cuenten con capacidad de reacción y respuesta inmediata en el momento en que softwares como el que ofrece Siigo les genere reportes financieros y proyecciones de manera automática para la toma de decisiones e interacción con el usuario.

Facturación Electrónica: Con esta herramienta se facilita el seguimiento y control de las facturas de venta ya que, a través de una plataforma tecnológica certificada, se puede monitorear la emisión y recepción de la factura, lo que optimiza la atención al cliente y se elimina el riesgo de perder documentos.

Adicionalmente, el ciclo de facturación y recaudo se acelera debido a que los tiempos logísticos de impresión, distribución y recepción de las facturas se eliminan, mejorando la caja de la compañía.

Nómina Electrónica: soluciones como gestión de la nómina electrónica en la nube facilitan que los empresarios tengan mayor control del negocio y los estados de resultados, no dejan de lado ningún gasto operativo y cumplen con todos los requisitos de ley, lo cual es fundamental en el momento en que una entidad bancaria o Fintech estudia la posibilidad de brindar créditos o acceso a herramientas financieras como el factoring.

Sin lugar a duda, una empresa que puede demostrar su estabilidad y organización tiene mayores ventajas al momento de buscar ayudas financieras.

Integración el e-commerce: los hábitos de consumo de las personas se han transformado notoriamente y por lo mismo, contar con las herramientas para complementar su negocio con este tipo de plataformas, facilitará notoriamente la visibilidad y el vínculo que generará con sus clientes.

En este sentido, para los microempresarios ha sido muy importante contar con herramientas como Siigo, a través de las cuales puedan unificar el funcionamiento de su negocio con pasarelas de pago que se puedan conectar con diferentes canales de e-commerce y así aceleren el flujo de ventas de sus negocios.