Abogados piden más cuidado con los datos de los colombianos

En líneas generales, los abogados especializados en protección de datos consideran que Colombia cuenta con un marco legal sólido para abordar las malas prácticas relacionadas con el uso de información financiera y personal. No obstante, es evidente la necesidad de una evolución en este ámbito , y se espera un mayor compromiso de las empresas privadas en la gestión de la información obtenida de sus clientes.

1. La regulación colombiana de datos expresamente prohíbe la recolección, el uso y el tratamiento fraudulento, engañoso e ilegal de datos personales, pero no basta expedir regulación si no existe ética y compromiso de quienes usan los datos personales. A las normas se les escapa el comportamiento humano, particularmente el uso indebido o abusivo que realizan algunas personas respecto de los datos personales de los demás. 2. Aciertos: la creación en marzo de 2019 de alternativas de solución de controversias en materia de protección de datos por parte de la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Desacierto: no proveer a la autoridad de datos de suficientes recursos económicos, humanos y tecnológicos para que pueda cumplir debidamente sus funciones.