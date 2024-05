Abren convocatoria para las empresas que deseen saber qué tan innovadoras son

Desde hace ocho años, la Andi, en asocio con Dinero, vienen haciendo estas mediciones, con las cuales no solo le toman el pulso a la innovación empresarial en el país, sino que también sirven para identificar los sectores y las regiones colombianas más avanzados en esta materia.

Metodología

Cada arquetipo, encapsula una manera única de abordar la innovación. Así la primera categoría será la de los inventores, que son aquellos que se atreven a explorar los límites de la ciencia y la tecnología. “Aquí reconocemos a los pioneros que emplean su conocimiento avanzado para liderar esfuerzos en investigación y desarrollo, marcando el camino hacia descubrimientos que redefinen industrias enteras. Es un tributo a las mentes brillantes que utilizan su doctorado no solo como un título, sino como una herramienta para tallar el futuro”, explican en la Andi.

El segundo arquetipo es el de los rebeldes, también conocidos como disruptores, pues no ven el cambio como un riesgo, sino como una oportunidad. Las empresas que pertenecen a esta categoría no temen desviarse del camino trazado para forjar uno nuevo, utilizando tecnologías emergentes y procesos innovadores. Son las organizaciones que adaptan sus soluciones a múltiples mercados, que no se conforman con seguir tendencias, sino que aspiran a ser la tendencia.