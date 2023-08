Estas son las empresas más innovadoras de 2023

Mejora la competitividad y la eficiencia, impulsa el crecimiento económico , ayuda en la adaptación al cambio, en la satisfacción del cliente, en la resolución de problemas y en la atracción de talento. Estos son algunos de los beneficios que obtienen las empresas al innovar; sin embargo, en Colombia el 65,5 por ciento de las compañías no innovan.

Esta estadística, que corresponde a la Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica 2021, del Dane, revela una realidad que desde hace siete años la Andi en alianza con Dinero pretenden transformar al destacar aquellas compañías que sí ven las virtudes de la innovación y no solo la ponen en práctica , sino que cada vez apuestan más por ella como estrategia de negocios y sostenibilidad.

Precisamente, la mayor fortaleza de Colombia en ese índice global está en la sofisticación de sus empresas y, en particular, en su decisión de capacitar a los empleados con miras a la innovación . También, porque importan alta tecnología, lo que les permite hacer nuevos desarrollos.

“Cada emprendedor o cada empresario debe poner sus líneas en la ruta para definir hacia dónde va, para que no pierda el foco, porque cuando no hay foco se puede perder”, comenta Mauricio Vargas, CEO de Alsec, una compañía disruptiva en el sector de alimentos y cuarta en el escalafón de este año. “Hoy creemos que los alimentos no solo sacian el hambre o nutren. Creemos que también pueden curar y tratar enfermedades, como el caso que tuvimos en pandemia, cuando encontramos dos moléculas que inhibían la covid-19 en más del 90 por ciento. Toda nuestra investigación está volcada a aprovechar la infraestructura que hay en Colombia, somos el país más biodiverso por metro cuadrado, buscamos nuevas alternativas de alimentación que subsanen los problemas que estamos enfrentando”, agrega.