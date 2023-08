El secreto detrás del éxito de Lulo bank

Lo mismo, pero diferente

“En Lulo la cuenta de ahorros sí renta, y tratamos que desde el primer día se le devuelva al usuario lo que más se pueda. Eso es algo que no pasa en una cuenta tradicional, donde no se percibe ningún valor agregado”, dijo Natalia Jiménez, vicepresidenta de Producto de Lulo. En el caso de los créditos, la solicitud se hace en su totalidad a través de canales digitales, no requiere documentación diferente a la cédula, se otorga en cuestión de minutos, “y quien en ese momento no es apto para el préstamo recibe una retroalimentación para que pueda apropiarse de sus finanzas”, aseguró la vicepresidenta de Producto.