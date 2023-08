En esta fábrica de inventos colombianos la innovación es una constante. Su meta es la soberanía tecnológica del país

Octopus Force lleva varios años presente en el ranking de innovación y este 2023 llegó al top 5 gracias a su convicción de que es necesario cambiar la mente de las empresas nacionales, las cuales importan 95 por ciento de la tecnología que utilizan. “Lo que hacemos es ayudarles a innovar no como consultores, sino fabricando acá en el país las máquinas que requieren. Somos desarrolladores tecnológicos que les vendemos innovación para que las empresas la usen en sus procesos o creen otras líneas de negocio”, explica Valencia.

El robot DID de Octopus Force limpia el 99 % de los entornos, dejándolos libres del coronavirus. | Foto: Foto: Lorena Valencia - Octopus Force

Comenzaron fabricando un equipo para trasplante de órganos que requería un médico de la Universidad del Valle, cuyo objetivo es que cualquier persona pueda ser el donante ideal para quien necesita el órgano. A este invento lo siguieron un robot de desinfección, una plantadora para huerta casera, trabajan en carros eléctricos y audífonos para personas con problemas de audición. Todo esto lo hacen no solo para ayudar en la soberanía tecnológica de Colombia, sino también para cumplir con los ODS, en particular los que buscan mejorar el bienestar y la salud, la equidad de género, promover el trabajo decente y el crecimiento económico.

Atracción de talento

Agrega que no producen máquinas genéricas para que les sirvan a varios empresarios o que hagan una sola función. Lo de ellos son máquinas especializadas para necesidades específicas o le ayudan a una compañía cuando quiere producir una innovación que no está en el mercado. “Entonces, como tenemos esta mano de obra calificada para varios proyectos, se nos hace mucho más económico que a una empresa que se dedica a una sola cosa. Es una economía de escala en la que le vendemos nuestra capacidad de innovación a las empresas colombianas para que estas no tengan que invertir tanto dinero en recursos humanos, maquinaria e investigación”, reitera.