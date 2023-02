Ángela Zuluaga se destapa en SEMANA: esto dijo la primera colombiana en llegar a las altas directivas de Coca Cola tras su ascenso

Esta semana el país recibió una noticia que llena de orgullo a la gente, puesto que por primera vez en la historia una colombiana se metió entre las altas directivas de una de las empresas transnacionales más grandes del mundo, convirtiéndose en un ejemplo de constancia y superación para las mujeres y los profesionales que día a día luchan por escalar en sus trabajos, pese a las adversidades que se presentan.

The Coca-Cola Company anunció el pasado miércoles -22 de febrero- que Ángela María Zuluaga asumirá el cargo de Vicepresidenta y Jefa de un área de comunicaciones recientemente integrada. La reestructuración del equipo de comunicaciones dentro de la función de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad (PACS) tiene como objetivo crear un enfoque más moderno y un equipo de comunicaciones de alto rendimiento para la empresa en todo el mundo.

Ángela Maria Zuluaga, vicepresidente sénior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de The Coca-Cola Latinoamérica - Foto: Fucsia.co

“El nombramiento de Zuluaga respalda el compromiso de Coca-Cola con la equidad de género y la valoración del liderazgo femenino. El ejecutivo será responsable de las comunicaciones corporativas, las comunicaciones internas, las relaciones públicas de la marca global, las comunicaciones de sostenibilidad y otras áreas de la empresa, que opera en más de 200 países y territorios”, dijo esta firma por medio de un comunicado.

Zuluaga, quien ha estado en Coca-Cola durante 10 años y es la mujer colombiana en alcanzar la posición corporativa más alta de la empresa, tenía experiencias en las industrias farmacéuticas y de periódicos y estudió negocios internacionales con énfasis en finanzas. El año pasado, Zuluaga fue catalogada por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia.

“Si tú tienes claro que el éxito es colectivo, por default, tú vas a ser exitoso”: Ángela Zuluaga - Foto: Fucsia.co

En diálogo con SEMANA, Ángela contó los pormenores de este ascenso en su carrera y narró que esta fue una idea que se venía trabajando desde el año pasado y que la ve como una gran oportunidad para mostrar el potencial que tienen los colombianos y todo el conocimiento que pueden aportar al desarrollo de las grandes firmas a nivel mundial y lograr que sean más competitivas.

“La compañía ya me había dicho que asumiera un nuevo reto que me siga preparando para ver qué nos depara el futuro, entonces arrancan las conversaciones y a principios de este año, particularmente hace tres semanas, me hacen la oferta oficial. Es una nueva área que se reestructura, se reorganiza y se consolida, en la que venimos trabajando con un gran equipo para poder sacarla adelante y hoy vemos los resultados”, narró Zuluaga.

Si bien la noticia se conoció a mediados de esta semana, el anunció oficial al interior de la empresa se hizo el pasado viernes y desde entonces comenzó todo el trabajo en su nuevo cargo como la primera colombiana entre las grandes directivas de Coca Cola, el cual ve como un desafío en el cual no puede desfallecer y espera sacarlo adelante con los mejores resultados, tal y como ha venido pasando desde hace 13 años cuando entró a trabajar con ellos.

“Esto para mi es un motivo de mucho orgullo, sin lugar a duda, pero también es un motivo de orgullo colectivo, porque a este cargo no he llegado sola, hay mucha gente que ha venido trabajando conmigo de la mano y me han apoyado en momentos cruciales, tanto con personas, como con las otras empresas en las que he trabajado. Dentro de nosotros siempre hay ese temor porque la responsabilidad es mayor, pero el agradecimiento me lleva a comprometerme”, agregó la nueva Vicepresidenta y Jefa de un área de comunicaciones en Coca Cola.

Cada vez las mujeres ganan más espacios en las altas directivas de las empresas en el mundo. - Foto: Getty Images

Ángela Zuluaga es una mujer de 44 años, nacida en Quimbaya, Quindío, mamá de 2 hijas, divorciada, pero muy enamorada, según ella misma afirma. Inició su vida académica en una escuela pública de Quimbaya y la terminó en Estados Unidos. Se graduó en Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas, hizo una especialización en Comunicación Estratégica y cursó el Programa de Negocios en la Universidad de Harvard.

“Las mujeres tenemos que tener los pies sobre la tierra y cuando hablo de esto, me refiero a que hay que tener claro de qué somos y de qué no somos capaces, yo siempre le digo a mis colegas mujeres que yo quiero ascender, pero no por ser una cuota, a mí que me den las mismas oportunidades y que si me dan las oportunidades es porque tengo la capacidad para hacerlo, no porque voy a llenar una cuota”, contó sobre este ascenso.

Coca Cola es actualmente una de las firmas tránsnacionales más grandes del mundo. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ángela Zuluaga terminó su entrevista con SEMANA recordando que “hay que buscar las oportunidades, hay que buscar la posibilidad de que podamos crecer y creernos que esto es posible, pero ante todo, saber que si uno quiere, uno puede, y uno tiene que ser consciente de que no será un jardín de rosas, es duro, a veces uno gana, a veces pierde, hay que aprender a perder porque eso es muy importante, pero las mujeres tenemos que saber que si se cayó hoy se va a levantar inmediatamente y va a seguir dándola toda.

Ingresó a la Compañía Coca-Cola en diciembre de 2013 como directora de asuntos públicos para la Unidad de Negocios de Latinoamérica Centro. Además de múltiples cargos ejecutivos, Ángela hace parte del Women Council de Coca-Cola, órgano que promueve el empoderamiento de las mujeres al interior de la compañía.