Ante alerta de apagón eléctrico, MinMinas expide decreto que activa línea de crédito para empresas del sector que están en apuros

Esto, agravado con la coyuntura de que las empresas comercializadoras de energía no podrían comprar para garantizar el servicio a futuro, pues sus cajas de recursos para hacerlo están vacías. En parte, porque fueron las que pusieron el pecho para que los usuarios continuaran recibiendo el servicio en plena pandemia de covid, cuando los hogares no tenían el dinero suficiente ni para cubrir sus necesidades básicas. Fue así que se activó la opción tarifaria, la cual aplicaron muchas empresas, pero, hasta el momento, no han recibido el pago correspondiente, lo que las llevó a la iliquidez.