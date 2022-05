¿Cómo funciona Pluria, el nuevo Airbnb de los espacios de trabajo?

El cambio en las formas de trabajar que dejó la pandemia generó que nuevas alternativas como el coworking y el trabajo flexible se pusieran de moda. Es más, recientemente ingresó al mercado colombiano la compañía rumana Pluria, la cual promete revolucionar el trabajo colaborativo y ser el nuevo Airbnb de esta modalidad.

Mateo Marulanda, country manager de la empresa, conversó con SEMANA sobre la historia de la compañía, su llegada al país y la diferencia que tiene la plataforma con WeWork.

SEMANA: ¿Qué es Pluria?

Mateo Marulanda (M.M.): Nosotros ayudamos a las empresas a convertirse en compañías mucho más flexibles. Lo que hacemos es que, a través de una app, le permitimos a las empresas encontrar espacios de trabajo adecuados para sus colaboradores, ya sea oficinas flexibles con temas de coworking en cafés, librerías, hoteles, como también por medio de servicios: salas de reuniones, oficinas privadas, salones de capacitaciones. Tenemos un sinfín de opciones donde estas empresas pueden encontrar la herramienta perfecta para transformar su modelo de trabajo.

SEMANA: ¿De dónde surgió la idea y cómo comenzó la empresa?

M.M.: Somos una empresa europea que nace en Rumania hace dos años, aproximadamente. Los dos fundadores se dieron cuenta de que la forma en la que las personas iban a trabajar en un futuro iba a cambiar de manera rotunda. Comenzaron, entonces, con esa idea su expansión en Europa, viendo que el modelo de trabajo iba a cambiar con la pandemia. Llegaron a España y Portugal. Pero también vieron a Latinoamérica como un mercado con gran potencial, ya sea por su crecimiento o inversión, como por las startups y el talento. Vimos una oportunidad enorme en donde nuestro sector en la región está creciendo a doble dígito. Empezamos a trabajar en la expansión y ya después de varios meses hemos crecido a niveles exorbitantes. Ya estamos buscando abrir nuevos países como México, un mercado más grande que el de Colombia.

La empresa nació en Rumania y ahora promete revolucionar el sector del trabajo colaborativo en Colombia. - Foto: Pluria

SEMANA: ¿Por qué podrían considerarse el Airbnb de los espacios de trabajo colaborativo?

M.M.: Nosotros utilizamos una plataforma tecnológica para conectar espacios de trabajo con las empresas. Estas empresas tienen necesidades con sus colaboradores para ir a trabajar. Somos ese intermediario entre dos diferentes puentes. No venimos a competir con ningún sector, a estos lugares les pagamos por cada entrada y tienen un nuevo brazo de venta sin tener que mover un solo dedo. Estamos creando y cocreando, nos unimos con la competencia. No somos como Uber, que pelea con los taxis, por ejemplo.

SEMANA: ¿Cuál sería la diferencia que tienen con WeWork?

M.M.: Tenemos varias diferencias. Primero, nosotros no tenemos ningún bien inmobiliario; lo que hacemos es conectar a las empresas, por medio de tecnología, con todos estos bienes. Lo segundo, que es algo muy importante, es que no somos la competencia de WeWork, no competimos. Al final WeWork no usa la tecnología. Ya venimos adelantando conversaciones con ellos para que estén entre nosotros.

SEMANA: ¿Y cómo va esa expansión en Colombia?

M.M.: En el país arrancamos en julio del año pasado. Sin embargo, hasta septiembre fueron dos meses de organización preoperativa. Oficialmente, iniciamos en octubre y hemos tenido unos números increíbles. Ya hoy en día tenemos más de noventa espacios en más de diez ciudades de Colombia. Manejamos diferentes tipos de clientes y estamos creciendo 10 % mensual en la red de espacios y en 20 % a 30 % en número de clientes. Sin lanzarnos al mercado, ya teníamos planes precomprados de varias empresas.

SEMANA: Esas ciudades son...

M.M.: Estamos en las principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Estamos también en Pereira, Cartagena, Armenia, Sincelejo, Cúcuta y Bucaramanga.

SEMANA: ¿En dónde está disponible la aplicación?

M.M.: En App Store y en Google Play. Ahorita estamos diseñando también el website. La acogida ha sido muy buena en móvil y la interfaz es muy fácil de utilizar.