Con ciencia y tecnología, Alpina apuesta por el sabor y la nutrición

Más allá de mezclar sabores, la industria alimenticia vive en constante evolución para atender paladares cada vez más exigentes, informados y que se aburren con facilidad de comer lo mismo. Los clientes quieren algo rico, saludable y que respete el medioambiente, un reto para los departamentos de innovación y desarrollo.

Con este objetivo, empresas como Alpina destinan grandes recursos para estar al día con las necesidades nutricionales de sus clientes y actualizar su portafolio. Tan solo en 2021 invirtieron 47.983 millones de pesos en ciencia, tecnología e innovación.

“Esta inversión no se manifiesta únicamente en lanzamientos de productos, sino también en eficiencias en nuestros procesos, adopción de nuevas tecnologías y proyectos de investigación con aliados y comunidades de Colombia”, dice Óscar Emir Rincón, director de Innovación de Alpina. Anuncia que este año continuarán realizando inversiones en ciencia aplicada “a productos y procesos para mejorar sabores y experiencias a nuestros consumidores”.

En Alpina creen que la innovación es el ‘recetero mayor’ que da vida a productos y procesos novedosos en donde el sabor y la nutrición se unen para atender a un cliente cada vez más exigente. - Foto: Alpina

Rincón es ingeniero industrial con maestría en producción logística y hace parte del Grupo de Investigación y de Unidad de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) de Alpina. En total son 476 personas, de los cuales 83 son científicos y 4 con doctorados en ingeniería y tecnología; biotecnología industrial; y ciencias naturales y ciencias biológicas. Se destaca que el 47 por ciento son mujeres, una tendencia que empieza a romper esquemas en el país.

“Buscamos hablar, entender y enamorar constantemente a las personas con productos deliciosos, nutritivos y sostenibles para cada uno de sus momentos de consumo. Esto ha sido y seguirá siendo parte de nuestro ADN pues llevamos 77 años buscando ofrecer productos que generen esa mística que tienen los productos Alpina. Todo esto es posible con una estrategia clara de compañía que nos permite tener un foco en la innovación de productos, procesos y modelos de negocio”, explicó el director de Innovación.

Compromiso con la nutrición

La empresa comenzó 2022 con varios lanzamientos de productos para fortalecer su portafolio de más de 50 marcas. Sobresale en su compromiso de nutrición Yox con Mentalis, una bebida con vitamina B5, B12, colina y probióticos, que aporta al rendimiento mental, un producto creado por el equipo científico y cuyo desarrollo y producción duró cerca de 18 meses.

Así mismo lanzaron el ‘queso Pera’ un desarrollo que lleva más de dos años, contando el proceso de elaboración y pruebas con consumidor para llegar a obtener el producto final. Y también presentaron la Avena en Botella, una innovación en empaque on the go (para llevar) para uno de los productos con mayor recordación.

El ingeniero Rincón anunció que en pocos meses pondrán en marcha una nueva tecnología de pulverización en Sopó. “Esta planta nos permitirá no solamente seguir apostando por el desarrollo del campo colombiano, sino que nos abrirá el camino a plataformas de productos en polvo para continuar nuestra ruta de innovación con alimentos deliciosos, nutritivos y de calidad para los consumidores”.

La innovación no solo impacta a los consumidores, sino a otros actores que participan en la cadena de producción. Es el caso de la línea Origen Vegetal, en la que desarrollaron una tecnología que les permite hacer “bases” con insumos provenientes de agricultura nacional. Específicamente, trabajan con nuez de marañón producida por campesinos del Vichada. “Con ellos hemos podido iniciar una nueva ruta de desarrollo”, explica Rincón. En su concepto, los beneficios de la innovación, la ciencia y la tecnología son pilares del desarrollo económico y social del país.

Y es que no están solos, los alpinistas y el equipo de innovación, buscan generar conocimiento por medio de aliados estratégicos como el Ministerio de Ciencias, INNpulsa, Universidades (San Antonio Technologies ICESI, Wageningen University & Research, Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano y Fundación Universitaria Agraria de Colombia), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Andi y 17 startups (se destacan Rappi, EasyCar y proyecto 1 a 1).

Los beneficios de la innovación, la ciencia y la tecnología, señala el director de Innovación de Alpina, son pilares de desarrollo económico y social del país. Asimismo, este esfuerzo les ha permitido ser una compañía pionera de la industria de alimentos en el país.