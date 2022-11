Daviplata presenta fallas técnicas, así reaccionaron sus usuarios en redes sociales

Desde hace varias horas, la aplicación de transacciones financieras Daviplata se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a las quejas de sus usuarios sobre caídas del sistema.

@DaviPlata me pueden decir que le sucede a la aplicación desde la tarde estoy intentando ingresar y me sale este mensaje. En la mañana dejo ingresar y ahora no me deja ingresar y estoy intentando sacar el dinero que tengo 😢 pic.twitter.com/8wS9HaKdWF — Diana caballero (@Dianaca9705) November 28, 2022

“@DaviPlata me pueden decir que le sucede a la aplicación desde la tarde estoy intentando ingresar y me sale este mensaje. En la mañana dejo ingresar y ahora no me deja ingresar y estoy intentando sacar el dinero que tengo”, dice una usuaria.

“Señores @Davivienda @DaviPlata hace rato estoy intentando ingresar y no me deja, la actualicé, eliminé los datos. Volví y los ingresé. Y me sigue saliendo eso... AYUDA POR FAVOR”, escribió otro usuario.

Hola Yamid! Queremos ofrecerle disculpas por la intermitencia presentada. Le informamos que nuestra App DaviPlata, se encuentra disponible. Lo invitamos a realizar sus consultas y transacciones. Que tenga un buen día! — DaviPlata (@DaviPlata) November 29, 2022

En un principio, Daviplata respondió a los usuarios que ya la aplicación estaba funcionando.

“Queremos ofrecerle disculpas por la intermitencia presentada. Le informamos que nuestra App DaviPlata, se encuentra disponible. Lo invitamos a realizar sus consultas y transacciones. Que tenga un buen día!”, fue la respuesta que le dio la aplicación a todos los usuarios que presentaron sus quejas.

@DaviPlata que monda pasa? No puedo ni abrir la app — EL PRINCIPE 10. (@Yiobanismo) November 29, 2022

Sin embargo, en la mañana de este 29 de noviembre se presentaron nuevas quejas de personas que aseguraban que la aplicación no estaba funcionando. “@DaviPlata que monda pasa? No puedo ni abrir la app”, dijo un usuario.

Esta vez la respuesta de Daviplata fue diferente. “Buen día, en estos momentos estamos presentando intermitencias en el App DaviPlata. Por favor intente ingresar a su DaviPlata más tarde. Le ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados”.

Buen día, en estos momentos estamos presentando intermitencias en el App DaviPlata. Por favor intente ingresar a su DaviPlata más tarde. Le ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. — DaviPlata (@DaviPlata) November 29, 2022

Al parecer la aplicación está teniendo problemas y se espera que en las próximas horas pueda restablecer el servicio sin inconsistencias. El problema para los usuarios puede representar un gran problema si necesitan hacer un pago o transacción de urgencia.

Cuidado con la trampa: Así opera la nueva estafa para robar dinero a usuarios de Daviplata

En los últimos meses, usuarios de teléfonos inteligentes han adoptado la aplicación de Daviplata como un recurso para realizar transferir dinero de manera rápida y sin depender de intermediarios, por esta razón una gran cantidad de comerciantes se apoyan en servicio como una modalidad para recibir los pagos por sus productos o servicios.

Por esta razón, la plataforma oficial del banco Davivienda se ha convertido en un sistema muy útil para mover dinero, en especial si sus usuarios son dueños de comercios, por ello representa un objetivo de interés para los cibercriminales que quieren robar la plata de sus víctimas.

Prueba de ello es que recientemente usuarios de redes sociales han expuesto una nueva modalidad de estafa, basada en una táctica de suplantación, en donde los ciberdelincuentes crean un correo falso, desde el cual le advierten al usuario que hubo una supuesta actividad sospechosa y por ello es urgente iniciar sesión para así evitar un bloqueo en la cuenta.

“Lamentamos; informarle que es necesario que inicie sesión en el siguiente enlace para comprobar su identidad en línea, debido a actividad sospechosa en su cuenta, de no hacerlo en las siguientes 48 horas su cuenta podría ser bloqueada temporalmente continuar las instrucciones en el botón de abajo”, indica el mensaje de la estafa.

A través de esta falsa advertencia se intenta presionar al usuario para que haga clic en el botón que acompaña el correo falso y así caiga en la estafa. De hecho, el mail también incluye el logotipo de Fogafín, como una estrategia para darle más credibilidad al engaño.

¿Cómo actúa el engaño para robar cuentas de Daviplata?

Las personas que deciden hacer clic en el botón que aparece en el correo electrónico son dirigidas a un portal web falso que tiene posee una diseño muy similar al que maneja la aplicación de Daviplata. En dicho sitio se encuentra un formulario en donde se solicita ingresar el número de documento, correo electrónico y la clave Daviplata.

Los usuarios que caen en el engaño de manera ingenua llenan dicho formulario con su información y voluntariamente terminan entregando los datos de acceso a su perfil de Daviplata a los criminales.

De esta manera, los ciberdelincuentes logran recaudar rápidamente la información necesaria para acceder a diferentes cuentas de la app y por ende a todo el dinero que albergue cada una de ellas.