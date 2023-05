El fantasma de la quiebra ronda a los bancos en EE. UU. y los obliga a moverse

JPMorgan Chase anunció este lunes 1 de mayo la adquisición del First Republic Bank después de que los reguladores se apoderen de ella, lo que marca el tercer fracaso bancario en los Estados Unidos desde marzo.

JPMorgan recibirá todos los depósitos del banco y una “mayoría sustancial de activos”, incluidos $173 mil millones en préstamos y $30 mil millones en valores. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ha acordado compartir las pérdidas en las hipotecas y préstamos comerciales que JPMorgan asumió en el acuerdo y también ha proporcionado una línea de crédito de $50 mil millones.

JPMorgan recibirá todos los depósitos del banco y una “mayoría sustancial de activos”. - Foto: LUCAS JACKSON

El banco también ha realizado un pago de $10.6 mil millones a la FDIC. First Republic Bank, con sede en California y especializada en servir a clientes adinerados con hipotecas de tasa baja, sufrió una corrida bancaria después del colapso de Silicon Valley Bank en marzo, con clientes retirando más de $100 mil millones. Las acciones del banco habían perdido el 97 % al cierre del viernes.

En un comunicado emitido el lunes, JPMorgan Chase anunció que había ganado la oferta por First Republic Bank, que había sido incautado por los reguladores después de que sus intentos de persuadir a prestamistas rivales para mantenerlo a flote fracasaron. El banco adquirirá todos los depósitos del banco, que ascienden a alrededor de $92 mil millones, incluidos los $30 mil millones que JPMorgan y otros grandes bancos pusieron en First Republic el mes pasado. Además, el banco asumirá $173 mil millones en préstamos y $30 mil millones en valores.

La FDIC ha acordado compartir las pérdidas en las hipotecas y préstamos comerciales que JPMorgan ha asumido en el acuerdo y ha proporcionado una línea de crédito de $50 mil millones. JPMorgan dijo que estaba realizando un pago de $10.6 mil millones a la FDIC. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, dijo en un comunicado que la adquisición “beneficia modestamente a nuestra firma en general, es acumulativa para los accionistas, ayuda a avanzar en nuestra estrategia de riqueza y es complementaria con nuestra franquicia existente”.

First Republic Bank en Estados Unidos sufrió un gran pérdida la semana pasada en Wall Street. Foto: AFP - Foto: Getty Images via AFP

El colapso de First Republic Bank marca el tercer fracaso bancario en los Estados Unidos desde marzo, después del repentino colapso de Silicon Valley Bank.

First Republic Bank, al igual que SVB, era un prestamista especializado con sede en California. Se enfocó en atender a clientes adinerados con hipotecas de tasa baja a cambio de depósitos en efectivo. Sin embargo, este modelo se derrumbó después del colapso de SVB, ya que los clientes de First Republic retiraron más de $100 mil millones en depósitos.

Las instituciones con una alta proporción de depósitos no asegurados como SVB y First Republic eran vulnerables ya que los clientes temían perder sus ahorros en una corrida bancaria.

“Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso adelante, y lo hicimos”, dijo Dimon y agregó que “esta adquisición beneficia modestamente a nuestra empresa en general, es aditiva para los accionistas, ayuda a avanzar en nuestra estrategia de riqueza y es complementaria a nuestra franquicia existente”.

La adquisición de First Republic Bank por parte de JPMorgan llega en un momento de gran preocupación por la estabilidad del sistema bancario estadounidense. El fracaso de First Republic Bank destaca los riesgos que plantean los prestamistas especializados que dependen de depósitos no asegurados.

En general, el colapso de First Republic Bank es una señal preocupante para el sistema bancario de EE. UU. La falla de prestamistas especializados que dependen de depósitos no asegurados representa un riesgo significativo para la estabilidad del sistema financiero. Los reguladores deberán examinar más de cerca a estos prestamistas para garantizar que estén adecuadamente capitalizados y que sus modelos de negocio sean sostenibles.

Para JPMorgan, la adquisición de First Republic Bank representa una oportunidad significativa para expandir su negocio de gestión de patrimonio, pero también conlleva riesgos, ya que el banco asume una gran cartera de préstamos y valores que pueden tener un riesgo crediticio significativo.

A raíz de la adquisición del lunes por la mañana, el Departamento del Tesoro buscó tranquilizar a los estadounidenses sobre el sistema financiero del país.

Las implicaciones más amplias del colapso del banco en la economía de EE. UU. aún están por verse, pero podría llevar a una restricción de las condiciones crediticias y una reducción en la disponibilidad de crédito para las pequeñas empresas. - Foto: REUTERS

“El sistema bancario sigue siendo sólido y resistente, y los estadounidenses deben sentirse seguros en la seguridad de sus depósitos y en la capacidad del sistema bancario para cumplir su función esencial de proporcionar crédito a las empresas y las familias”, dijo un portavoz del Tesoro.

Las implicaciones más amplias del colapso del banco en la economía de EE. UU. aún están por verse, pero podría llevar a una restricción de las condiciones crediticias y una reducción en la disponibilidad de crédito para las pequeñas empresas. Está claro que el sistema bancario de EE. UU. necesita mantenerse vigilante y tomar medidas para garantizar que pueda resistir cualquier posible shock futuro.