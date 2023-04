Empresas de telecomunicaciones, canales de TV, bancos y carros que más recuerdan los menores en el país

Los niños y jóvenes recordaron menos a las tres primeras marcas de esta categoría, frente al año pasado. Claro, en primer lugar, perdió cuatro puntos, al llegar a un top of mind de 44 por ciento; sin embargo, mantiene el primer lugar. Tigo, en segundo puesto, perdió dos puntos quedando con 18 por ciento y Movistar, en tercer lugar, retrocedió un punto y registró 16 por ciento. Claro es el líder en Cali con 56 por ciento, mientras que en Medellín registra una caída de nueve puntos para quedar en 30 por ciento. En Bogotá, también cae cinco puntos y registra 49 por ciento de recordación, y Barranquilla se mantiene en 24 por ciento.

A pesar de mantener el liderazgo durante bastantes años, Comcel/Claro ha registrado un descenso a través del último tiempo.

Tigo en Medellín queda con 30 por ciento, su porcentaje más alto, iguala a Claro en esa ciudad, mientras que en Barranquilla, Movistar tiene su mejor registro por ciudades con 34 por ciento. Por género, son las niñas las que más recuerdan a Claro con 52 por ciento, un punto más que en 2022, mientras que entre los varones, cae nueve puntos y llega a 37 por ciento. Es en el estrato 2 donde más recuerdan a Claro con 51 por ciento, gracias a un incremento de ocho puntos frente al año pasado. En los estratos 4, 5 y 6 registra una pérdida de 18 puntos al llegar a 33 por ciento. Tigo en los estratos 4, 5 y 6 llega al 19 por ciento. Por grupo de edades Claro, en los niños entre 11 y 17 años, registra 45 por ciento.

No hay congestión

Samsung lidera la lista de marcas de celulares en la mente de los niños colombianos. - Foto: Getty images

Dentro de las marcas de teléfonos celulares que más recuerdan niños y jóvenes encabeza la lista Samsung con 38 por ciento, un puesto que mantiene desde 2010. Este año logra un incremento de 2 puntos porcentuales, seguido por iPhone con 18 por ciento y 2 puntos menos que en 2022. En tercer lugar, se ubica Huawei con 15 por ciento y un punto más y en cuarto lugar se mantiene Motorola con 12 por ciento, marca que también gana un punto.

Samsung muestra un fuerte crecimiento frente al avance inestable de la marca Motorola.

A Samsung lo recuerdan más en Barranquilla con 47 por ciento, ciudad donde la marca gana 9 puntos en recordación. Le sigue Medellín con 45 por ciento y un punto menos; en Cali, con 41 por ciento, gana 9 puntos en la mente de niños y jóvenes. Por nivel socioeconómico, en el estrato 3 Samsung registra 43 por ciento, con 10 puntos más frente a 2022, seguido del estrato 2 con 41 por ciento. iPhone tiene en los estratos de mayores ingresos su top of mind más alto con 34 por ciento. Entre los chicos de 15 a 17 años Samsung alcanza el 46 por ciento. iPhone registra su top of mind más alto, por edades, entre los de 11 y 14 años con 20 por ciento.

Señal poco clara

Claro es el líder en el TOM de los niños al hablar de compañías de conectividad. - Foto: Getty images

Esta categoría –que incluye televisión, telefonía fija e internet, o alguno de estos servicios– tiene a Claro como su líder en top of mind con 37 por ciento. Sin embargo, pierde siete puntos porcentuales frente al año pasado. Caso contrario al ‘no recuerda’ que sigue creciendo: esta vez ganó cuatro puntos al alcanzar 19 por ciento, su cifra más alta en el estudio. ETB creció 5 puntos y llegó a 13 por ciento de recordación, y, en cuarto lugar, con un punto menos, Movistar tuvo un top of mind de 12 por ciento.

Telmex y Claro han mostrado gran crecimiento en la mente de los niños durante los últimos años.

Por ciudades, en donde más se recuerda a Claro es en Cali con 47 por ciento, seguida por Bogotá con 38 por ciento. El gran bajonazo se registra en la Arenosa, en donde perdió 14 puntos. ETB es fuerte en Bogotá, con 17 por ciento. Son las niñas quienes recuerdan más a Claro con 41 por ciento, mientras que los varones registran 12 puntos menos que en 2022. En el estrato 2, Claro obtiene 41 por ciento, mientras que en el estrato 3 es donde más pierde (15 puntos) y queda con 35 por ciento. Y por edades, son los de 11 a 14 años los que le dan el top of mind más alto a esta marca con 39 por ciento.

Buena señal

Caracol lidera la industria de los canales de televisión en la mente de los niños colombianos. - Foto: Getty images

Para esta medición en niños y jóvenes, Caracol gana un punto porcentual y llega a 30 por ciento, continuando así en el primer lugar del top of mind. Le siguen, en su orden, RCN con 18 por ciento y un punto más, y Cartoon Network con 11 por ciento. TNT gana 2 puntos frente a 2022 y queda con 6 por ciento. Por ciudades, el mayor top of mind lo consigue Caracol en Medellín con 37 por ciento, donde gana nueve puntos. Sigue Cali con 30 por ciento, aunque con cinco puntos menos frente a 2022; Bogotá y Barranquilla empatan con 28 por ciento, en la primera ciudad gana dos puntos y en la segunda pierde tres. RCN tiene su mayor top of mind en Medellín, con 24 por ciento.

Canal RCN y Disney son los perseguidores más cercanos de Caracol en los últimos años según la mente de los niños.

Por género, una de cada 3 niñas tiene en su mente a Caracol, mientras que RCN, tanto en niños como en niñas, llega al 18 por ciento. Por estratos, es en el 2 donde más recuerdan a Caracol con 35 por ciento, y 5 puntos más que en 2022. Donde menos lo recuerdan es en los estratos 4, 5 y 6 con 21 por ciento. RCN gana espacio en el estrato 2: pasa de 17 a 21 por ciento. Son los de 15 a 17 años los que registran el mayor nivel de recordación de Caracol con 35 por ciento, mientras que RCN es más recordado entre los de 11 y 14 años con 21 por ciento.

En la mira para el ahorro

Bancolombia lidera las marcas bancarias en el posicionamiento mental de los niños colombianos. - Foto: Getty images

El top of mind en esta categoría, entre los niños, lo sigue liderando Bancolombia con 51 por ciento, 2 puntos más que el año pasado y su segundo mejor registro en la historia del estudio. El ‘no recuerda’ gana un punto y alcanza 11 por ciento. Posteriormente se ubica Davivienda con 10 por ciento y un punto más. Medellín es la ciudad en donde más recuerdan a Bancolombia con 60 por ciento y en Barranquilla ganó 13 puntos.

A pesar de los distintos cambios de posicionamiento durante los últimos años, los niños continúan colocando a Bancolombia como la marca líder de la industria.

Bogotá es la única ciudad en la que Davivienda alcanza doble dígito. Por ciudades, Banco de Bogotá tiene su mejor registro, 13 por ciento, en Barranquilla. Por género, entre los niños, Bancolombia llega al 52 por ciento. Entre los menores de 15 a 17 años, Banco de Bogotá alcanza un top of mind de 13 por ciento.

Ruge el motor

Chevrolet es la marca más reconocida de automóviles por los niños colombianos. - Foto: Getty images

El top of mind en esta categoría es liderado por Chevrolet con 29 por ciento, el cual gana entre los niños 3 puntos porcentuales frente al año pasado. El ‘no recuerda’ obtiene 11 por ciento, un punto menos que el año pasado. Luego se da un empate entre Ferrari y Toyota con 9 por ciento; la primera gana 5 puntos frente a 2022 y la segunda pierde 2 puntos. Es en Bogotá donde los niños recuerdan más a Chevrolet con 33 por ciento.

En caso de no mencionar a Chevrolet, la mayoría de los niños no recuerda una marca predominante de automóviles.

Allí ganó 9 puntos frente a 2022. Le sigue en el top of mind Cali con 27 por ciento, aunque pierde un punto y Barranquilla con 25 por ciento cae 7 puntos. Ferrari alcanza 13 por ciento en Bogotá y Toyota 16 por ciento en Medellín. Ferrari tiene su mayor recordación en el estrato 3 con 10 por ciento, mientras que Toyota la registra en los estratos de mayores ingresos con 11 por ciento. Por edades, los de 11 y 14 años son los que más recuerdan a Chevrolet con 36 por ciento.