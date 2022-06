Atención: como se esperaba, tras triunfo de Petro llega caída estrepitosa de acciones de petroleras que trabajan en Colombia, y lo que falta

En un 7 % caía este lunes, hacia la media mañana, la valorización de acciones en la Bolsa de Toronto de la empresa Canacol Energy, una de las que opera en Colombia.

Durante las primeras horas, la caída alcanzó a ser superior al 8 %, lo que los analistas económicos y de mercado atribuyen al resultado de las elecciones que dieron como ganador a Gustavo Petro, quien durante su campaña mostró una posición clara con relación a los combustibles tradicionales.

Luego de las elecciones, el efecto next day que aplica en el caso del dólar, puede ser equiparable a lo que se deja sentir en las acciones, señalan algunos expertos, quienes esperan una situación parecida a la registrada en la Bolsa canadiense, una vez abran los mercados internacionales en los que cotizan empresas colombianas, teniendo en cuenta que plazas bursátiles como la de Nueva York, están cerradas en este lunes, por ser festivo, igual que en Colombia.

Hay que aclarar que la modalidad next day, para el dólar, es un indicador y referente sobre el valor con el cual se transará el dólar un martes después de un festivo.

Canacol Energy en Bolsa de Toronto. - Foto: Bolsa de Toronto

Según expresó Andrés Pardo, experto en temas de mercado, “Canacol Energy está en Colombia y es del sector petróleo-gas, pero también está listada en la Bolsa de Toronto (Canadá). Este lunes están cerradas las bolsas de Nueva York y Colombia, entonces no tenemos reacción, pero como Toronto está abierto, ahí podemos ver la primera reacción del triunfo de Petro. Es como un abrebocas de lo que puede ser la apertura el mercado el martes 21 de junio”.

¿Qué se espera para Ecopetrol?

El efecto sobre Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, es una de las expectativas que está en el visor. Esta empresa, aunque dejó de cotizar en Toronto, si es parte del parqué bursátil de Colombia y Nueva York en donde se espera el remezón del primer día, luego de las elecciones. La compañía colombiana, mayoritariamente de propiedad del Estado, tiene operaciones en Brasil, pero no cotiza en la Bolsa de ese país. De tal manera que los efectos se esperan en su valorización en Colombia y en Estados Unidos.

Otras compañías en situaciones similares

Entre tanto, la acción de Mineros, que también está listada en la bolsa canadiense, bajaba en un 9,68 % en la jornada de este lunes. Esta compañía que tiene capital colombiana opera en Nicaragua y Argentina.

En el país, además de Canacol Energy, también opera Cepsa; Chevrón Petroleum Company; Equion Energía; Frontera Energy; Gran Tierra Energy y Hocol, todas en el horizonte para sentir el coletazo de las elecciones.

¿Por qué se afectan las petroleras?

En la alocución de Francia Márquez, quien llegará a la vicepresidencia de Colombia luego del triunfo de Petro, se tienen ya ciertos matices con relación a la propuesta relacionada con el petróleo. La suspensión de la explotación y la exploración en Colombia no será de inmediato, como lo entendieron los ciudadanos en los inicios de la campaña, cuando se empezó a hablar del tema. “Eso no se va a hacer de la noche a la mañana, eso de que Gustavo Petro llegaba y paraba la explotación lo dijeron los medios de comunicación, eso no está en el programa ni se ha dicho por parte de nosotros, hay que hacer un tránsito, porque lo que está en juego es la vida; la exploración es una cosa, hay que pensar y buscar otras alternativas energéticas, pero no se ha dicho que se va a parar ya la explotación”.

No obstante, no será fácil borrar el temor de los inversionistas en ese sentido. Es lo que se verá el mercado este martes.