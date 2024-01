Empresas

En Colombia, Teleperformance tiene su mayor operación en América Latina

Daniel Julien, el dueño y CEO de esta multinacional, dice que la mano de obra colombiana ya no es tan barata y que no se compite con precio, sino con la calidad de los servicios. Aclara que las investigaciones que tenían en el MinTrabajo ya fueron resueltas a su favor, pues no tenían sustento.