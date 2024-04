Esta universidad es la más destacada en biología en el país. Así lo muestran sus resultados de las Saber Pro

Juliana Fonseca cada día se convence más de que está en el lugar correcto, aprendiendo lo que le gusta. Desde pequeña tenía curiosidad por investigar y entender por qué ocurren las cosas, cómo funcionan los ecosistemas o cómo subsisten los seres vivos. “Era una pasión por entender más allá de lo que se ve a simple vista; me encantaban los animales, pero solo hasta llegar a once supe qué quería estudiar gracias a una profesora que me ayudó a encaminarme”, recuerda.