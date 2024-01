Estas fueron las revelaciones de Wilmer Becerra, colombiano que venció a Apple en demanda

“Ellos arrojan dentro de un comunicado que me hacen y me dicen, bueno, usted puede seguir elaborando, tenga cuidado con los logos. Y aparte, pues si usted quiere ser reparador y acceder a todo lo que genera Apple, tiene las opciones de que se convierta en un reparador”, contó el colombiano a Pulzo.

“Ese servicio IRP, ahorita en Colombia no funciona, porque yo no se lo he visto a nadie, si no ya lo hubieran publicado en la página”, advirtió el dueño de Wiltech.