Este es el plan del Gobierno para salvar a las Salinas Marítimas de Manaure. Busca el aval del Congreso

Para eso, el Gobierno presentó un mensaje de urgencia con el que se busca acelerar el proceso legislativo. El martes 7 de mayo ante las comisiones conjuntas económicas el ministro de Comercio, Germán Umaña, explicó la necesidad del proyecto, no solo para la empresa sino para el Manaure y para la Guajira.

Aunque el proyecto planteaba usar recursos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual administra, gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas, algunos congresistas dijeron que la idea no era conveniente y el ministro Umaña aceptó e hizo la respectiva corrección al proyecto, el cual dijo cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, se refirió al caso de Sama y dijo que va en concordancia con el plan de su entidad de reformar los procesos de reorganización empresarial, que se rigen por la Ley 1116 de 2006. “Cambia la apuesta y cambia el sentido de la ley. Ya no será la ley de insolvencia y le estamos apostando más bien a una ley de salvamento empresarial”, aseguró y explicó que la coyuntura actual exige ponerse la camiseta para salvar empresas y entender las dificultades de los hombres de negocios del país.

“Si nosotros miramos la situación de Sama hoy, se ve una empresa que no cumple con sus obligaciones, no cumple con su objeto social, está endeudada, particularmente con entidades del Estado, como la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Sociedades, la Dian, son deudas por casi 14.500 millones de pesos, es una empresa que está paralizada y sin hay reservas; en fin, es una situación caótica con el agravante de que Sama es un eje fundamental para La Guajira. Nosotros como gobierno nacional no podemos quedarnos en la posición de sentarnos en la ley, ver un muerto y dejar que eso suceda contribuyendo a su entierro o a su defunción. La idea de nosotros es salvar la empresa a través de los mecanismos que la misma ley establece”, reiteró Escobar.