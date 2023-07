En mayo el desempleo tuvo una leve mejora, al tiempo que subió el número de ocupados

Pese a la desaceleración económica que experimenta el país, la tasa de desempleo no ha aumentado y, por el contrario, registra una leve mejoría. Las cifras del Dane, entidad dirigida por Piedad Urdinola, indican que en mayo este indicador fue de 10,5 por ciento, frente a 10,6 de un año atrás. Igualmente, la tasa global de participación, que muestra la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar, se mantuvo en 63,9 por ciento (en mayo de 2022 estaba en 63,8 por ciento). Generalmente se espera que en épocas de vacas flacas más personas de los hogares se vean obligadas a salir a buscar trabajo (amas de casas o estudiantes), pero al parecer esta tendencia no está creciendo. En total, 2,6 millones de colombianos se encontraban desempleados en mayo, 3.000 menos que un año atrás. Paralelamente, el número de ocupados aumentó en 383.000 y llegó a 22,5 millones. Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, dice que el país está en un año de transición, al pasar de una economía a la que le iba demasiado bien el año pasado a una que va más lento por un poco más de largo plazo; “esto nos da para que la tasa de desempleo seguramente continúe en el orden de entre 10 y 11 por ciento durante todo 2023”, asegura

Adiós definitivo a Ultra Air

La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la aerolínea de bajo costo Ultra Air, luego de que la empresa manifestara que no le convenía continuar con el proceso de reorganización que había iniciado previamente. Esto debido a que no pudo cerrar acuerdos de financiamiento que le inyectaran nuevos recursos y, por ende, no logró obtener el capital necesario para reiniciar sus operaciones. Como resultado, terminó los contratos celebrados con proveedores estratégicos y los de arrendamiento financiero sobre los aviones.

A comenzar de ceros

El proyecto de ley con el que se buscaba regular las criptomonedas, que estuvo a un debate de ser ley, tendrá que volver a comenzar de cero. Ahora los ponentes llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y otras carteras para crear una mesa de trabajo, de cara al 20 de julio, con el propósito de construir un proyecto concertado entre Gobierno, industria y agremiaciones. La expectativa es que esta vez el trámite sea más rápido, pues Colombia está en el top 10 de países que más usan cripto, lo que vuelve urgente la necesidad de una regulación.

Salvavidas para Manaure

La empresa Salinas Marítimas de Manaure (Sama), que estaba en peligro de liquidación, recibió una bocanada de aire del Gobierno. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias le entregará 1.800 millones de pesos, que deberán ser destinados a reactivar la producción industrial de sal. Específicamente el dinero será para adecuar la planta de lavado de la sal, activar el molino salinero, fortalecer el transporte y la comercialización del mineral. Unas 3.000 familias guajiras, principalmente indígenas, son las dueñas de Sama.

Sin cambios en las tasas

La Junta Directiva del Banco de la República de forma unánime decidió el 30 de junio mantener inalterada su tasa de interés en 13,25 por ciento, nivel que definió desde su reunión de abril. La unanimidad es relevante, pues en abril, 5 de 7 votaron por algún incremento en las tasas. Los codirectores tampoco dijeron que su más reciente decisión sea una pausa y resaltaron la posibilidad de futuras rebajas cuando se logre una mayor consolidación de la reducción en la inflación. Leonardo Villar, gerente del Emisor, resaltó que la tasa de interés seguirá en terreno contractivo en los próximos trimestres, incluso si hay rebajas de tasas, porque al mismo tiempo se esperan correcciones en la inflación.

Mejora la confianza

Gracias a una mejor percepción sobre la economía para el próximo semestre, los indicadores de confianza industrial y comercial, que mide mensualmente Fedesarrollo, entidad dirigida por Luis Fernando Mejía, mostraron en mayo marcadas recuperaciones. El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 21,5 por ciento, lo que representa un aumento de 10,4 puntos porcentuales respecto a abril. Igualmente, el Índice de Confianza Industrial (ICI) pasó de -5,9 por ciento en abril a -4,2 por ciento en mayo. Aunque la percepción de las empresas sobre la favorabilidad de las condiciones económicas aumentó, persiste la desconfianza sobre las condiciones sociopolíticas para invertir.

Cifra

42 entre 146 países fue el puesto que ocupó Colombia en el Informe Global de Brecha de Género 2023 del Foro Económico Mundial.