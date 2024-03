Solicitudes de empresas para acogerse a ley de quiebras aumentaron 16,5 % entre 2022 y 2023, la cifra más alta en la década

Las cifras de la Superintendencia de Sociedades dan cuenta de que, al cierre de 2023, los procesos de insolvencia empresarial –incluidos los de reorganización, acuerdos en ejecución y los de liquidación– sumaban 4.473, una cifra no solo superior a la de los tres años anteriores, sino también a la de 2019, cuando aún no se había decretado la pandemia.

Los avisos de La 14 fueron retirados y dos famosas aerolíneas dejaron sus aviones en tierra, mientras que una cadena de tiendas no pudo volver a llenar sus estantes con productos. | Foto: DANIEL JARAMILLO / guillermo torres-semana

Y no todas las solicitudes de insolvencia son aceptadas, muchos no cumplen los requisitos para acceder a ese salvavidas que, de alguna manera, permite que las compañías puedan tener un pare frente a los acreedores.

Bogotá concentra la mayor parte de quebrados

Testimonio de un caso poco conocido

Sin lograr levantarse de la crisis, tuvo que devolver las franquicias, en las que había invertido cerca de 3.000 millones de pesos, pero, además, perdió todo su dinero . La pandemia no solo lo obligó a cerrar, también atentó contra su vida: le dio covid y estuvo varios días en una unidad de cuidados intensivos, distante de los negocios y de su fracaso inversionista.

Sin embargo, aun después de esa paliza, no se dio por vencido y con una marca propia (Bulldog), un modelo de restaurante bar para departir y ver distintos deportes, hizo una nueva apuesta. Se ubicó en un local de 170 metros cuadrados en el centro comercial El Edén, en el suroccidente de Bogotá, convencido de que las atracciones que tiene este complejo comercial eran suficientes para jalar el tráfico necesario para recuperarse. Pero no ha sido así. “Me buscaron de El Edén. Estaba muy escéptico con el tema del centro comercial porque lo vi muy desocupado, pero me dijeron que tendrían unas atracciones únicas en Sudamérica, y sí, las ofertas de entretenimiento son lo máximo, pero el centro comercial actualmente tiene una desocupación cercana al 50 por ciento”, recuerda el empresario.