“Qué bueno sería que el Gobierno retirara un par de reformas para motivar la inversión”, la audaz propuesta del exministro José Manuel Restrepo

JOSE MANUEL RESTREPO: Creo que el resultado es pobrísimo. Es un resultado que es peor que todas las expectativas que se tenían en el mercado. Un resultado que está afectando sectores claves de la economía para generar empleo como vivienda, industria y comercio. En algunos de ellos es el producto de malas decisiones de política pública como ha sucedido en el sector de la vivienda con el cambio de la política de la asignación del subsidio VIS. Es un resultado que deja de entrever como almendrón del problema, que la inversión privada viene postrada, ya no tres, sino cuatro periodos trimestrales seguidos: -10 % en el primer trimestre, -27 % en el segundo, -34 % en el tercero y -27 % en el cuarto.

Lo que está dejando ver esto es que hay unos motores de crecimiento que están apagados y que el riesgo es que, si no se prenden y este año repetimos esta misma dosis de mediocridad, pues más temprano que tarde el desempleo va a aumentar y los recaudos se van a ver severamente golpeados y con ello el resultado fiscal va a ser, no el esperado, sino incluso peor.

J.M.R.: Lo que diría es que el país no entró en una recesión técnica, el país está en un profundo estado de estancamiento. Y la inversión privada lleva claramente mucho más que una recesión técnica. Si le aplicáramos el concepto de recesión a la inversión privada, tiene cuatro trimestres seguidos negativos.

SEMANA: ¿Qué hacer para poder dinamizar esto en un escenario en donde el Gobierno manda mensajes como el manejo del presupuesto, no cobrar peajes el año pasado o la de no explorar más temas de hidrocarburos y demás? ¿Qué se puede hacer para poder reactivar la economía, teniendo en cuenta que el consumo se va a demorar un poco en crecer?

Hay mensajes que se han enviado que no son positivos: el no haber subido los peajes, un mensaje que afectó la inversión en infraestructura, los mensajes filosóficos que llaman de cambiar la regla fiscal, de cambiar las funciones del Banco Central, de que el sector privado con sus utilidades había generado inflación no ayudan a construir confianza con el sector privado.