Estos son los artistas colombianos que más cobran por presentación

7 recomendaciones clave antes de asistir a un evento

Ubicación estratégica

Horario de llegada

Artículos permitidos y recomendados

Los equipos de logística siempre realizan una rigurosa inspección de pertenencias al ingresar a los conciertos. No es recomendable llevar objetos prohibidos, como alimentos y bebidas, así como objetos cortopunzantes, revise muy bien las recomendaciones y políticas del venue y promotor antes de asistir. Según la hora y el clima tenga presente llevar elementos como bloqueador solar, impermeable, dispositivos electrónicos y por supuesto documentos de identificación.

Punto de encuentro

En previsión de la posible pérdida de amigos y acompañantes durante eventos masivos, se aconseja la identificación de un punto de encuentro antes de ingresar al evento. Durante este tipo de acontecimientos, es habitual que por el flujo de personas la señal de celular e internet no sea constante, por lo que el uso de mensajes de texto aparece como alternativa confiable.

Alimentación e hidratación

Entradas

No olvide sus entradas, ya sea en formato digital o físico. Los organizadores de eventos recomiendan no comprar entradas a revendedores con el propósito de asegurar a los asistentes la veracidad y funcionalidad de las entradas. Los promotores y la tiquetera suelen comunicar cuando los eventos presentan sold out y los canales oficiales en los que se garantiza la inversión de los fanáticos para la adquisición de boletas.