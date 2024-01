Éxito, Van Camp’s, Olímpica, Autonorte: Gobierno Petro, muy estricto con las grandes compañías y los megaproyectos

Durante las fiestas decembrinas e inicio de 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de las instituciones que tienen competencias para proceder, ha procedido contra grandes compañías de Colombia. Ahora bien, aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aseguró que las “sanciones de cierre no ocurren de manera deliberada” , coincidencialmente Éxito y Olímpica , dos de las compañías más grandes del país, han sido las afectadas.

En el caso de Van Camp’s, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cargó contra la compañía por supuestos malos tratos a las empleadas. El asunto es que la cartera no presentó pruebas y se basó en el testimonio de una empleada sindicalizada, que tampoco presentó evidencias, que aseguró que las mujeres que trabajan en Cartagena tienen que ponerse pañal para evitar ir al baño y, de ese modo, que no les descuenten por nómina ese tiempo no laborado. La compañía salió a desmentir tal tesis y anunció acciones contra la ministra referida.