Este es el documento del Ministerio de Trabajo en la planta de Van Camp’s: dice que les descuentan tiempo por ir al baño pero no hay pruebas ni nombres

“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp’s por ejemplo. Se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño ”, expresó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Según la ministra por no tener la posibilidad de ir al baño, las mujeres se están viendo en la obligación de usar pañal para hacer sus necesidades fisiológicas. “ Hemos encontrado algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño ”, señaló la ministra.

“Seatech Internacional Inc, fabricante de la marca atún Van Camp’s, rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la Sra. Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras. No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo. La compañía y sus 1.800 colaboradores, reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia”, dice un comunicado.

En uno de los puntos se afirma que en la producción de salas de proceso encontraron un “ descuento ilegal en salarios por control de tiempo en las necesidades fisiológicas” . Por esa razón, se recomendó llegar a un acuerdo para no hacer dicho descuento, aunque no entregan más información al respecto.

Además, quedó escrito que supuestamente no dejaron ingresar a los inspectores a otras zonas. “En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra el señor Jhon Estrada Guerra, quien manifestó que dejamos constancia que la empresa Seatech International Inc. que no se permitió -a través de la directora de recursos humanos- el recorrido a los barcos y muelles de propiedad de la empresa Seatech manifestando que ese muelle hace parte de otra empresa, cosa que no es cierto”.