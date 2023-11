Falabella afronta nuevo problema en Colombia: tendrá que pagar millonaria multa por grave sanción

Por qué Falabella fue multada por la SIC

La empresa no habría informado a la consumidora que, al apartarse de un listado de bancos elegidos por la constructora, tendría el riesgo de perder su derecho a adquirir la vivienda.

“Si la decisión final es favorable al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio y los Jueces podrán imponer al productor o proveedor que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales o legales, además de la condena que corresponda, una multa de hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos legajes mensuales vigentes a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se fijará teniendo en cuenta circunstancias de agravación debidamente probadas, tales como la gravedad del hecho, la reiteración en el incumplimiento de garantías o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, inclusive la de expedir la factura y las demás circunstancias”, dice la legislación.