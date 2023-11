Nueva multa millonaria a Rappi: SuperSociedades impuso sanción de casi $800 millones, esta es la razón

Multa a Rappi: la razón de la sanción que recibió

“ No adoptó medidas que le permitieran identificar y controlar riesgos asociados al Soborno Transnacional en los términos establecidos en el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica” , agrega el comunicado.

El ente de control aseguró que luego de una extensa investigación pudo comprobar que Rappi actuaba en el mercado colombiano como proveedor habitual de bienes y servicios que eran ofrecidos, comercializados y distribuidos con ánimo de lucro mediante una plataforma de comercio electrónico y no como un portal de contacto, que fue lo que la misma aplicación afirmó hacer durante su trámite administrativo.

Entre las faltas en las que incurrió la empresa se destaca la omisión de indicaciones de restricciones para acceder a las promociones y ofertas. Además, la empresa no fue clara con su modelo de Rappicréditos en la devolución de dinero a los usuarios.