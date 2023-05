Domiciliarios de Rappi protestan en el Parque de la 93, en contra de la reforma laboral: “No queremos una contratación forzosa”

Decenas de domiciliarios de Rappi llegaron al mediodía de este jueves 18 de mayo al Parque de la 93, en el norte de Bogotá, para hacer un plantón y protestar de manera pacífica en contra de la reforma laboral que radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República y cuya ponencia ya está lista para debatirse en primer debate.

Más de 300 domiciliarios se dieron cita en esta importante zona de la capital del país para mostrar su inconformismo frente a las condiciones que establece el proyecto de ley para la contratación de personal en las aplicaciones de domicilio.

Según lo establecido en la ponencia para primer debate, empresas como Rappi, Didi Food y Uber Eats, entre otras, tendrían que formalizar a sus trabajadores, lo que claramente beneficiaría a los empleados y perjudicaría las finanzas de la compañía y a la larga tendrían que despedir a muchos de sus trabajadores.

De acuerdo con José Daniel López, director de Alianza In, la asociación de empresas de aplicaciones en Colombia, con el proyecto en el que se busca formalizar y garantizar seguridad social a 120.000 repartidores se podrían destruir cerca de 80.000 empleos.

Rappi Barrio El Chicó Bogotá Foto León Darío Peláez/ Semana - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Aseguró que la laboralidad forzosa en cualquiera de sus formas es nociva y agregó que con la baja de repartidores, cerca de 75.000 comercios dejarán de vender un billón de pesos cada año.

Además, que los repartidores que sobrevivan a la reforma laboral tendrían menores ingresos a los que perciben actualmente.

También expuso otro hecho que complicaría el acceso al trabajo a muchos de estos domiciliarios, pues tendrían que registrarse en una app, enviar su hoja de vida y esperar a que lo llamen.

“Pierden 2,5 millones de usuarios. ¿Qué van a hacer con las más de 80.000 familias que dejarían sin esta fuente de ingresos?”, comentó.

Domiciliarios de Rappi protestan en contra de la reforma laboral del Gobierno del presidente Petro. Imagen de referencia. - Foto: Bogotá Tránsito

Pues bien, todas estas razones llevaron a los domiciliarios de Rappi a alzar su voz y a congregarse en el Parque de la 93, en Bogotá, como forma de protesta en contra de la iniciativa de ley.

“Estamos reunidos en un plantón pacífico en contra de lo radicado en la reforma laboral para plataformas. Nosotros queremos dejarle claro al Gobierno que apoyamos la reforma laboral, sabemos que es una deuda que tenía el Gobierno con el país, pero con lo que no estamos de acuerdo en el área de plataformas, es con el tipo de contratación forzosa al que quieren someter a más de 120.000 personas”, aseguró a SEMANA Álvaro Velasco, el líder de los rappitenderos.

De acuerdo con Velasco, “este tipo de contrato lo que va a generar es que más de 80.000 trabajadores de plataformas pierdan su trabajo y la flexibilidad que hoy en día están manejando. No apoyamos esta contratación forzada”.

Domiciliarios de Rappi en el Parque de la 93 en Bogotá - Foto: Cortesía a SEMANA

El líder dejó claro que los domiciliarios también están a favor de que las empresas tengan que vincular a los trabajadores a seguridad social, “dado que eso no se discute”, pero fue enfático en señalar que “no estamos de acuerdo en que esa seguridad social sea bajo un régimen de contratación forzada, porque lo que va a generar es una tasa altísima de desempleo en plataformas”.

Al obligarse a adoptar una formalización laboral, los ingresos de los trabajadores disminuirían considerablemente, pues una hora o día laboral legal es mucho menor a lo que en promedio se hace un rappitendero en el día, que fácilmente puede oscilar entre los 60.000 y 70.000 pesos con sólo seis horas trabajadas, lo que podría superar los dos millones de pesos al mes.

Velasco aseguró que ellos tienen varias propuestas para hacerle a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

“Están proponiendo una contratación digital, puede ser un tipo de contrato donde no se vea afectada ninguna persona, que se pueda conectar y desconectar cuando quiera, es decir, que pueda manejar sus propios horarios. Y lo segundo, le queremos pedir al Gobierno que no se base en la Ley Rider de España, que investiguen cuál fue el daño que hizo esta ley en ese país, que dejó a más de 7.000 personas sin empleo y aparte de eso, más de siete plataformas tuvieron que salir del país porque no fueron sostenibles”, puntualizó el líder de los domiciliarios.

Finalmente, en su diálogo con SEMANA, Velasco subrayó que por ahora estos días los plantones serán en el Parque de la 93 y de manera pacífica, pero si el Gobierno no los escucha, convocarán a más movilizaciones.