Famoso banco estadounidense se declaró en quiebra: altas tasas de interés lo consumieron

Famoso banco de EE. UU. se fue a la bancarrota

Se trata del Republic First Bank, que fue intervenido en abril de este año y luego vendido al banco regional Fulton Financial. De acuerdo con el portal La Razón, esta misma situación ha sido enfrentada por tres bancos el año pasado y entre las causas principales, a las que también responde el Republic First Bank son las inversiones a largo plazo financiadas con deuda a muy corto plazo, además de las subidas de tasas de interés de la FED.