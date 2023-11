Gremios alertan al Gobierno para evitar quiebra del sistema de salud: pocos ingresos y pérdidas por $5,6 billones

Uno de los temas más preocupantes de la reforma mencionada es el aval fiscal, pues los proponentes aseguran que aún no conocen cuánto costaría este nuevo proyecto a los colombianos. De hecho, la congresista Catherine Juvinao aseguró que el debate no se debería dar si aún no existe un concepto del ministerio de Hacienda o un concepto fiscal sobre la reforma.