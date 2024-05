Intervienen renombrada empresa que ‘tumbó’ a muchos con ‘gran negocio’; se metió en líos por presunta captación

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que, “es importante que la ciudadanía en general evalúe detenidamente las inversiones que ofrezcan rendimientos inusuales y sin riesgo que, a la postre, pueden llevar a la pérdida total de los recursos entregados, ya que en la mayoría de los procesos judiciales de intervención por captación no autorizada, los afectados no logran recuperar la inversión, al no encontrarse bienes que aseguren la devolución del valor de la captación obtenida”.