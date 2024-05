Esta es la millonada que mueve el negocio de las conferencias y estos los oradores mejor remunerados

Escuchar a premios Nobel, a economistas reputados, a políticos, deportistas o activistas reconocidos siempre ha sido atractivo para una creciente audiencia, que no solo está dispuesta a pagar buenas sumas de dinero por una entrada , sino que despejan sus agendas y se dan tiempo para aprender y conectarse con otros que comparten sus mismos intereses.

La intuición de Zapata no estaba errada, pues la industria global de conferencias, eventos y reuniones en general mueve cifras significativas y ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Según el estudio The Global Events Industry Market hasta 2022 se movían 1.190 millones de dólares por este concepto y se estima que para 2023 llegue a los 1.752 millones. En América Latina no se mueven cifras tan grandes como las de Estados Unidos y Europa, por temas como la capacidad de pago y la devaluación, pero un caso millonario fue en 2019 en el evento EXMA en el Movistar Arena, al que asistieron 7.500 personas. Allí habló Barack Obama y se dice que por una hora de charla ganó 600.000 dólares.