Medellín puso en su sitio al ‘Cantante del gol’ en pleno partido por insólito error al aire

El reconocido narrador manifestó al principio de la transmisión que no le parecía correcto que los clubes cambiaran su escudo, pues iba en contra de la tradición. Sin embargo, el mismo club antioqueño se pronunció con respecto a estas declaraciones y le respondió con un contundente trino en X.

Antes de hacer semejante comentario Debería de investigar mejor y brindar una información Pero ese pendejo no prepara ni un huevo con arroz

‘El Cantante del gol’ les responde a sus críticos

Ante las críticas que recibe constantemente, el famoso narrador les restó importancia y manifestó esta semana en una entrevista con Tropicana que no es perfecto y que no pretende serlo, por lo que enfatizó que es completamente normal que cometa algunas equivocaciones en medio de las transmisiones.

Fernández Franco también señaló en la emisora que todavía no piensa retirarse de los medios de comunicación. Incluso, afirmó que ve bastante lejos de él a los nuevos talentos. “Como dijo Jesús, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos nos equivocamos, los únicos que no se equivocan, con todo el respeto, son los estúpidos que no hacen nada”, precisó.