¿Premonición de la muerte de Sebastián Piñera se hizo realidad? Usuario de X habría descrito la forma en la que fallecería el expresidente

La muerte del exmandatario chileno generó conmoción a nivel mundial. “ Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia, cercanos y a quienes fueron parte de los dos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera Echenique”, expresó el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, en su cuenta oficial de X , antes conocida mundialmente como Twitter .

El texto señalaba lo siguiente: “Piñera va a morir en un accidente de helicóptero”. Fue escrito por el usuario Tony Musk. Tras el fallecimiento del exmandatario, Musk respondió el mismo mensaje con esto: “Agarró vuelo mi predicción. Quiero aclarar que no me alegran las muertes, perdí a mi familia a muy temprana edad. Sentido pésame para la familia del ex presidente Piñera”.