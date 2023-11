Jaime Gilinski, al recibir distinción a la Excelencia Empresarial 2023, de Forbes: “Me forjaron para emprender, soñar, transformar y construir con valores y principios inquebrantables”

“Esta distinción me permite hoy decir que más que a una persona, este es un reconocimiento a una familia que de generación en generación me formaron y forjaron para emprender, soñar, transformar y construir con valores y principios inquebrantables. Es también un reconocimiento para todas las personas que hacen parte de nuestra organización empresarial y que con su trabajo dedicación y apoyo me han permitido en los últimos 45 años lograr desarrollar empresas y oportunidades en Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa”, aseguró Gilinski, al tiempo que recordó que pertenece a la tercera generación de una familia que llegó a Colombia hace 100 años y con mucho trabajo y educación forjó las bases de un proyecto que han desarrollado junto con su padre, sus hijos y próximamente sus nietos.