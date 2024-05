Justicia colombiana emite fallo para el bloqueo dinámico de la piratería online

“Este fallo judicial representa un paso crucial en la protección de la propiedad intelectual y la preservación de la industria audiovisual legítima en Colombia. Es un claro mensaje de que la piratería online no será tolerada y que se tomarán medidas contundentes para combatirla”, finaliza Bacaloni, quien también es gerente regional Antipiratería de Vrio Corp., casa matriz de DIRECTV Latin America y SKY Brasil.

La piratería causa pérdidas millonarias en Colombia

En el caso de Colombia, el estudio Pay-TV Signal Piracy and Online in Latam, revela que 4.1 millones de hogares con acceso a internet consumiendo contenido pirata en línea, generando una pérdida de 400 millones de dólares para la industria y de 76 millones de dólares en la no recaudación de impuestos por parte del Estado.