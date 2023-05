La millonada que le cuesta el presidente Petro al país, según Mario Hernández

Bastante preocupado se mostró el empresario Mario Hernández con el avance la reforma laboral en el Congreso de la República, la cual advierte que será contraproducente para el desarrollo del país, especialmente en estos tiempos de desaceleración económica, y terminará obligando a que las empresas tengan que salir de parte de sus empleados para hacer frente al aumento de costos que entrará a regir si este proyecto de ley termina siendo aprobado en el legislativo.

En entrevista con SEMANA; este santandereano contó que sus ventas bajaron en el pasado día de la madre y tomó esta situación como una prueba de que el poder adquisitivo de los colombianos se está reduciendo por culpa de la inflación. Así mismo, recordó que esto se podría agravar si se afecta al sector empresarial, que es uno de los mayores generadores de trabajo digno y estable en las diferentes regiones.

MARIO HERNANDEZ BOGOTA, OCTUBRE 11 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“El Día de la Madre bajó la demanda en comparación con los años anteriores, si baja la demanda, pues tendremos que liquidar personas para poder sostener al resto de la gente y la empresa. Yo llevo desde el último año hemos generado más de 100 empleos, hemos traído maquinaria, hemos abierto tiendas. Ahora, si no se puede trabajar pues cerramos porque ¿qué hacemos? No hay nada más que hacer. Pero si vivimos hasta el final como lo hemos hecho siempre”, agregó este empresario.

Hernández también se despachó contra la reforma laboral y se unió a las voces que han manifestado que esta podría afectar seriamente al país y que el Gobierno Nacional no está teniendo en cuenta todos los efectos negativos que caerán en el mediano y largo plazo, al tiempo que le recordó a la izquierda que tiene que hacer un buen gobierno o de lo contrario la ciudadanía les quitará la oportunidad de generar el cambio que prometieron.

El presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez en la presentación de la reforma laboral. - Foto: César Carrión - Presidencia

“Eso nos va a subir los costos un 30 por ciento mínimo y todo eso sube el producto y entonces somos menos competitivos. Eso incrementa el contrabando, el lavado de dinero y todo. Además, la gente, los aprendices y todo, hay que hacerle fiado. Y eso no se puede. Y la liquidación de una persona se vuelve imposible. Y el comercio, los almacenes con las horas extras, con sábados, domingos, pues tampoco es viable. Entonces es muy complicado. Eso traerá desempleo. Trataremos de mantener el empleo, pero adicionalmente todo lo paga el producto”, explicó.

Uno de los puntos que más llamó la atención en el diálogo de Mario Hernández con SEMANA tuvo que ver con sus cálculos sobre lo que le cuesta al país mantener al presidente Gustavo Petro en el poder y se atrevió a dar una cifra para nada despreciable, advirtiendo que todo eso sale del bolsillo de los colombianos y se paga con la plata de los impuestos, razón por la cual hay que fiscalizar todo lo que hace.

Man holds Colombian pesos in hand and counts on expenses or earnings calculator, Financial concept, home budget of Colombians - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es que los políticos no han generado un empleo y miren el sueldo que tienen. ¿Cuánto nos cuesta el presidente? 500 millones al mes, los 45, 50 millones de sueldo le aumentaron 5 millones. ¿Cuántos salarios mínimos son? Entonces el presidente dice que el mercado está más barato, claro, con esos aumentos está más barato, pero el pobre que no tiene qué comer y frente a eso sí no se dice nada”; indicó.

Frente al poder adquisitivo de los colombianos, este empresario agregó que “el Presidente dice que el salario mínimo les está alcanzando, pues que se baje el sueldo al salario mínimo y que no se aumente lo que se aumentan todos. Ahora, yo pensé que esta era una oportunidad del gobierno de izquierda para acabar con la pobreza, puesto que si se acaba con la pobreza nos va mejor a todos, pero esto es todo al contrario. Los costos están subiendo, todos los subsidios, las cosas, todo está peor”.

Mario Hernández y María Fernanda Carrascal se reunirán para hablar sobre la reforma laboral

El empresario Mario Hernández es uno de los más preocupados por la reforma laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual se prepara para su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. De acuerdo con el santandereano, el alza de costos que traería la implementación lo obligaría a “liquidar gente”.

Frente a sus preocupaciones, hace algunos días, la representante, María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma laboral, cuestionó las declaraciones de Hernández y lo invitó a conversar sobre la reforma.

“¿Qué será lo que tanto preocupa a Mario Hernández de la economía del país? ¿Crecimiento del 3 % en el primer trimestre del año? ¿Aumento de 3,6 % en el consumo de los hogares? ¿Que el desempleo haya caído al 10 % y hayamos llegado a 22,8 millones de personas ocupadas? ¿Qué la inversión extranjera haya crecido 25 %? Lo invito a que hablemos sobre esto y sobre la #ReformaLaboralYa con la ponencia en mano, ¿qué dice?”, preguntó la congresista del Pacto Histórico.

Mario Hernández y María Fernanda Carrascal. - Foto: SEMANA

La respuesta del empresario fue afirmativa. El pasado viernes -19 de mayo-, la congresista dio a conocer que se reunirá con Hernández tan pronto llegue a Colombia.

“Olvidé contarles que a minutos de publicar este tuit, hablé con Mario Hernández por teléfono. A su llegada a Colombia, nos reuniremos. Seguimos con oídos bien abiertos construyendo la mejor #ReformaLaboraYa posible”, informó Carrascal.

El santandereano ha sido uno de los más duros críticos del Gobierno. Esta vez, la reforma laboral podría afectar su empresa.