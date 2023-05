Seguiremos insistiendo, dijo el mandatario local, y explicó la razón por la que no se dio ese paso tan anunciado.

La razón por la que no se aprobó el congelamiento de tarifas de energía en la junta de EPM; esto dijo alcalde Daniel Quintero

Todo parecía estar listo, pero una vez más, el estudio y posible aprobación en la junta directiva de EPM, de autorizar el congelamiento de las tarifas de energía a los usuarios del servicio de esta compañía, se vio frustrado.

Para el viernes estaba previsto en la agenda del equipo directivo de EPM, que se abordara el tema, el cual, es parte de la promesa de campaña del alcalde Daniel Quintero.

Ningún momento más oportuno que este, para aplicar el congelamiento de las tarifas de energía. La inflación de la electricidad ha estado subiendo, pese a que ya la escalada de los precios al consumidor disminuye la velocidad.

La energía está en medio de un incremento del consumo y la proximidad de un fenómeno del Niño. - Foto: Cortesía Grupo Energia Bogotá

Los hogares están apurados con el costo de vida, principalmente, porque en muchas familias que tienen empleados formales no hubo incrementos en los salarios.

Por eso, fue recibido como una noticia esperanzadora, que el alcalde Quintero se refiriera de nuevo al congelamiento de las tarifas de energía, lo que, sin embargo, debe pasar el filtro de la junta directiva.

La reunión del equipo directivo se dio el 19 de mayo, como estaba planteado en el cronograma de la junta de EPM. No obstante, este sábado, el alcalde Quintero dijo que seguirá intentando, durante la próxima semana, con el anunciado congelamiento de las tarifas.

La próxima semana tendremos un nuevo intento para congelar las tarifas. ¡Firmes! — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 19, 2023

¿Por qué no hay aún visto bueno para el congelamiento de tarifas?

La medida de congelar las tarifas de energía, por parte de EPM, ha sido vista como un camino que aportaría mucho a la disminución de la inflación. No en vano, esta compañía tiene usuarios en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda o Caldas. De igual manera, cubre el servicio en ciudades como Quibdó, Providencia y Santa Marta.

Así las cosas, el propio Quintero ha mencionado que poner freno en el alza de los servicios públicos domiciliarios se pretende beneficiar el costo de vida de la población en general y, especialmente, de quienes más lo necesitan. De hecho, el burgomaestre ha acudido al propio presidente de la República, para hacer la solicitud formal de la medida que se discutirá en la junta.

“Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos: mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres. En atención a este hecho me permito solicitarle respetuosamente que me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM”, dijo en su momento Quintero.

Jorge Carrillo, gerente de EPM - Foto: EPM

¿Qué pasó ahora?

Esta semana volvió a relucir el tema, pues ya todo estaba listo para que el tema se abordara y argumentara en la junta. No obstante, según confirmó Quintero en SEMANA, la razón por la cual volverá a empezar otra semana sin que se tenga ningún avance, es que en la agenda de la junta de EPM no se alcanzó a tocar ese punto. Durante la jornada, que se llevó a cabo el viernes, el tiempo se gastó en resolver otro tema álgido, y es el relacionado con la participación que tiene la empresa en UNE.

“Una discusión sobre UNE se nos llevó la agenda”, confirmó Quintero, quien, sin embargo, afirmó que seguirá insistiendo para que se materialice el congelamiento de tarifas de servicios públicos, como lo prometió.