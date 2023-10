Los secretos de una emprendedora para alcanzar el éxito empresarial

Desde que escogió sus carreras profesionales (economía y derecho), Juliana Botero tenía claro que quería emprender, pero también que para cumplir su sueño primero debía ser empleada. Y arrancó en temas de desarrollo, su pasión. Posteriormente, tuvo la oportunidad de laborar en la Embajada de Colombia en Países Bajos, en donde no había oficina de ProColombia, así que se metió de lleno en las labores comerciales de la relación bilateral. Tuvo que organizar una feria, y además de llevar bailarines de salsa y conseguir café, consideró una buena idea llevar chips de plátano, cuyo consumo estaba creciendo. De hecho, encontró un comprador neerlandés interesado y ahí empezó el problema, pero la oportunidad para Juliana, pues los productores en el país no se comprometían o no cumplían con los estándares.