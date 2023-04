Marcas de aguas, café y chocolate con más recordación en el país

Cristal conserva el primer lugar de recordación de marcas en esta categoría con 42 por ciento. Brisa, aunque pierde un punto porcentual frente al año anterior conserva el segundo puesto con 26 por ciento, y en tercer lugar se mantiene Cielo con el mismo 10 por ciento del año pasado, superando a Manantial, que obtuvo 7 por ciento. Es en Cali donde más recuerdan a Cristal, con 45 por ciento, luego Bogotá, con 43 por ciento, y Barranquilla, con 42 por ciento. La ciudad donde alcanza mayor recordación Brisa es Barranquilla, con 37 por ciento, mientras que para Cielo es Bogotá, con 11 por ciento.

Las mujeres le dan el primer puesto en su mente a Cristal, con una recordación de 47 por ciento, mientras que entre los hombres registra el 36 por ciento de top of mind. En el estrato 2, Cristal alcanza su mayor recordación, con 44 por ciento, en tanto que Brisa tiene su indicador más alto en los adultos de estratos 4, 5 y 6, con 28 por ciento. El 47 por ciento de los adultos de entre 18 y 24 años recuerdan a Cristal y los de 35 a 49 años a Brisa, con 37 por ciento. En materia de innovación, Cristal obtiene el mejor registro, con 36 por ciento, dos puntos más que el año pasado. Le sigue Brisa, con 20 por ciento, y H20H, con 10 por ciento. Frente a la confianza que generan, también gana Cristal, con 33 por ciento, 6 puntos menos que en 2022. Brisa creció 6 puntos frente al año pasado y llega a 22 por ciento.

Con olor a parejo

Sello Rojo mantiene el primer lugar en esta categoría, con 27 por ciento. Le sigue Águila Roja que conserva el 19 por ciento registrado desde el 2021. El tercer lugar se lo disputan, con 11 por ciento Colcafé y Juan Valdez, y para este año Nescafé bajó 4 puntos y registra 10 por ciento.

Los bogotanos son los que más recuerdan a Sello Rojo, con 33 por ciento, seguidos por los barranquilleros, con 30 por ciento, aunque en la Arenosa esta marca perdió 10 puntos de recordación frente al año pasado. Por edades, son los más jóvenes (de 18 a 24 años) los que recuerdan más a Sello Rojo, con 35 por ciento. Pero en innovación otro competidor salta: Juan Valdez, que tiene el mejor registro, con 26 por ciento, 3 puntos más que en 2022. Le sigue Sello Rojo, con 18 por ciento. La marca en la que más confían los consultados es Sello Rojo, con 20 por ciento. Juan Valdez ocupó el segundo lugar, con 19 por ciento.

Sigue el liderazgo

En la historia de la medición del top of mind, Nescafé ha mantenido su liderazgo entre los cafés instantáneos, y 2023 no es la excepción: 39 por ciento de los adultos colombianos lo recuerdan, especialmente en Medellín, donde alcanza el 46 por ciento. Su gran rival, Colcafé, también deja su aroma entre los colombianos, que lo recuerdan un 27 por ciento, siendo los barranquilleros quienes no lo olvidan, con 49 por ciento. El ‘no recuerda’ se mantiene en 13 por ciento frente a 2022, y en el cuarto lugar del top of mind se ubica Juan Valdez, con 5 por ciento, alcanzando así a Sello Rojo, que perdió dos puntos frente al año pasado.

Por género, el 41 por ciento de las mujeres recuerdan a Nescafé y el 31 por ciento a Colcafé. Es en los estratos 2 y 3 en donde más recuerdan a Nescafé con 40 por ciento y entre los mayores de 50 años, los que tienen en su mente al líder de los instantáneos son 45 por ciento. La marca más innovadora este año es Nescafé, con 33 por ciento, que, sin embargo, bajó 8 puntos frente a 2022, un espacio que supo aprovechar Colcafé, que este año subió cinco puntos para llegar a 29 por ciento. La marca de café instantáneo en la que más confían los adultos es Nescafé, con 39 por ciento, tres puntos menos que en 2022; Colcafé se mantuvo en su segundo lugar, con 24 por ciento, y la que más subió este año fue Juan Valdez, que pasó de 9 a 14 por ciento.

Sube como espuma

Desde 2021, Corona viene rompiendo su propio récord de recordación. Este año, una vez más, alcanza su top of mind más alto en la historia de la medición, con 50 por ciento, 3 puntos porcentuales más que en 2022. El segundo lugar lo ocupa Sol, con 14 por ciento, tres puntos menos que el año pasado, y Luker alcanza 11 por ciento, tras una tendencia a la baja desde 2018.

Los barranquilleros mantienen en su mente el chocolate Corona, con 73 por ciento. Bogotá es la capital donde Sol registra la mayor recordación con 21 por ciento. Corona es la marca de la categoría que tiene el top of mind más alto entre las mujeres, con 52 por ciento, y Sol entre los hombres llega a 15 por ciento. La marca más innovadora es Corona, con 48 por ciento, 10 puntos más frente a 2022. El empate lo dieron Sol y Luker, con 12 por ciento. En confianza, Corona ocupa el primer lugar, con 48 por ciento, seguida de Luker, con 14 por ciento.