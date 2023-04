Marcas de electrodomésticos, cemento y helados que están más presentes entre los colombianos

Haceb, Argos y Crem Helado son algunas de las marcas con mayor posicionamiento de top of mind para los colombianos.

Este año hubo una profunda descolgada en el top of mind de los líderes del año pasado, Haceb y Samsung, que para la más reciente medición perdieron 7 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. Haceb quedó con 15 por ciento –su registro más bajo en la historia de la medición– y Samsung, con 12 por ciento. El ‘no recuerda’ repunta y llega a 16 por ciento. LG gana 3 puntos y queda con 13 por ciento. Haceb tiene su mayor recordación en Medellín, con 45 por ciento, aunque pierde 5 puntos frente a 2022, y la recuerdan menos en Barranquilla, donde registra una caída de 17 puntos.

Samsung y LG son los máximos perseguidores de Haceb en la lista.

Samsung tiene en Bogotá 18 por ciento, 3 puntos menos que en la medición anterior. En los estratos 4, 5 y 6 es en los que más recuerdan a Haceb con 22 por ciento y gana 5 puntos, y también a Samsung con 18 por ciento, con 5 puntos menos frente a 2022. Por edades, los adultos de 50 años o más tienen 22 por ciento de top of mind de Haceb. La confianza y la innovación sigue siendo liderada por Samsung, con 28 por ciento, en cada una de las variables. LG es la segunda en innovación con 15 por ciento, mientras que en confianza Haceb alcanza 18 por ciento.

A pesar de mantenerse el liderazgo de Haceb, resalta el crecimiento de LG en los últimos años para la industria.

Más que una pantalla

Samsung se mantiene como el lider en la industria de la venta de pantallas. - Foto: Getty images

Con 42 por ciento, Samsung se ratifica como la marca líder en el top of mind en esta categoría. Gana 3 puntos porcentuales frente a 2022 y su registro es el mayor a lo largo del estudio. El segundo lugar es para LG con 24 por ciento, con un punto porcentual más frente a 2022. Sony mantiene el tercer puesto con 12 por ciento, pese a una caída de 4 puntos. Barranquilla es donde más recuerdan a Samsung con 55 por ciento y también la ciudad en la que más crece: 13 puntos porcentuales.

LG y Sony se posicionan por detrás de Samsung en la lista.

LG tiene su mayor top of mind en Cali con 27 por ciento, y para Sony son Bogotá y Barranquilla, con 13 y 14 por ciento, respectivamente. Los hombres recuerdan más a Samsung frente a las mujeres: 47 vs. 37 por ciento. En los estratos 4, 5 y 6 alcanza un crecimiento de 7 puntos y la ubican con 48 por ciento de top of mind. Uno de cada tres adultos entre 18 y 24 años recuerda a LG (33 por ciento). El 44 por ciento de los encuestados consideran que Samsung es el fabricante de televisores más innovador, seguido de LG con un 33 por ciento. Asimismo, en confianza Samsung también es el líder con 41 por ciento, aunque con 7 puntos menos. LG aumenta en confianza al pasar de 29 a 35 por ciento. Sony queda con doble dígito en las dos variables.

Sony ha decaído de forma clara durante los últimos años, al contrario de la marca Samsung.

El olvido se concreta

Argos continúa siendo la marca con mayor posicionamiento TOM como marca para los colombianos. - Foto: Getty images

Aunque cayó 11 puntos porcentuales frente a 2022, Argos se mantiene en el primer lugar de recordación al llegar a 41 por ciento. Y, mientras el líder baja, el ‘no recuerda’ crece 6 puntos y alcanza 25 por ciento. Cemex es el siguiente en la lista con 10 por ciento. Medellín es la ciudad que más recuerda a Argos con 58 por ciento, pero 13 puntos menos que en 2022. Para Cemex, Cali es la ciudad con mayor top of mind con 16 por ciento y gana 11 puntos porcentuales.

A pesar de la presencia de la marca Samper, algunos colombianos no recuerdan algunas marcas de cemento.

Bogotá, con 9 por ciento de top of mind, impulsa a Cementos Samper como la tercera marca en esta categoría. En los estratos 4, 5 y 6 recuerdan más a Argos con 45 por ciento. El resultado de Cemex en el estrato 3 es 12 por ciento y 5 puntos más. Con 48 por ciento, Argos en esta categoría tiene mayor recordación entre los adultos de 25 a 34 años. Aunque sigue liderando en innovación y confianza, Argos registra una caída de 15 y 22 puntos, respectivamente, frente a 2022. Caso contrario es el de Cemex, que crece en los dos indicadores: de 2 a 12 por ciento en innovación, y de 2 a 15 por ciento en confianza.

Todos congelados

Crem Helado lidera como marca la industria de la heladeria. - Foto: Getty images

Crem Helado se consolida como el líder de esta categoría entre adultos con 47 por ciento, 4 puntos más que en 2022, y logra el indicador más alto en su histórico del top of mind. Popsy, en segundo lugar, se queda congelado este año con 15 por ciento, y el ‘no recuerda’ gana 2 puntos para alcanzar 14 por ciento. En Bogotá, Crem Helado alcanza una recordación de 53 por ciento; le siguen Cali con 44 por ciento, Medellín con 42 por ciento y Barranquilla con 30 por ciento.

Crem Helado ha ampliado su liderazgo durante los últimos años.

Popsy llega a 40 por ciento de top of mind en Barranquilla, donde lidera la recordación de la categoría. Se da un empate entre hombres y mujeres a la hora de recordar a Crem Helado con 47 por ciento. Los adultos de 25 a 34 años registran 60 por ciento de recordación. Popsy llega a 17 por ciento en el estrato 3. Crem Helado es la marca de helados que lidera la innovación en la categoría con 51 por ciento. Sin embargo, registró una caída de 7 puntos porcentuales frente a 2022. En confianza, también ocupa el primer lugar con 52 por ciento, 2 puntos menos que en la medición anterior. Popsy en innovación gana 3 puntos y llega a 18 por ciento, y en confianza, 2 más para alcanzar 17 por ciento.