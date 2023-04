Marcas: estas son las más memorables en papel higiénico, margarinas, salsas y chocolates

Un rollo que no acaba

Aunque su liderazgo en el top of mind de la categoría es consolidado, Familia rompe la tendencia descendente que traía en los dos últimos años y gana 1 punto porcentual, llegando al 60 por ciento de recordación. Scott, en segundo lugar, pierde 3 puntos frente al año pasado y queda en 22 por ciento, mientras el ‘no recuerda’, con 6 por ciento, gana 2 puntos. Es en Barranquilla donde Familia suma 13 puntos, para un nivel de recordación este año de 66 por ciento. En Medellín, esta marca también crece 6 puntos porcentuales, para ser recordada en 65 por ciento. Es en Cali donde más recuerdan a Scott, con 29 por ciento. Por género, a Familia la recuerdan más los hombres, con 66 por ciento, mientras que Scott tiene un mayor top of mind en mujeres, con 26 por ciento. En los estratos 4, 5 y 6, Familia llega a 74 por ciento, mientras que Scott registra 27 por ciento en el estrato 3. Entre los encuestados de 35 y 49 años, Familia alcanza el 68 por ciento, y los más jóvenes (18 a 24 años) recuerdan con 36 por ciento a Scott. La marca más innovadora de papel higiénico en Colombia es Familia, con 66 por ciento, 4 puntos más frente al año pasado. Scott mantuvo el mismo porcentaje del año pasado: 17 por ciento. En confianza, Familia también sigue creciendo, gana 5 puntos porcentuales frente a 2022 y registra 65 por ciento.

No cambian la receta

- Foto: Getty images

La Fina mantiene su liderazgo en el top of mind de esta categoría con 36 por ciento, la misma cifra obtenida el año pasado. La que sí crece en 9 puntos es el ‘no recuerda’, que llega a 23 por ciento. Rama pierde 4 puntos y alcanza 16 por ciento en 2023. Es en Bogotá donde La Fina es ‘la preferida’, con 49 por ciento, 4 puntos más que el año pasado. Rama es Rama en Medellín, con 29 por ciento, y es en Cali donde gana el ‘no recuerda’, con 37 por ciento. El 40 por ciento de las mujeres no olvida a La Fina, y Rama alcanza 19 por ciento entre los hombres. Con 40 por ciento, en el estrato 2, La Fina alcanza su recordación más alta por estratos, y es en los estratos 4, 5 y 6 en los que es más recordada Rama, con 25 por ciento. Con 50 por ciento, es más recordada La Fina entre los consultados de más de 50 años. Entre los de 35 a 49 años, Rama registra 23 por ciento de top of mind. La Fina es considerada la marca más innovadora, con 24 por ciento, aunque cayó 4 puntos frente al año pasado. Y la gran perdedora fue Rama, que pasó de 32 a 21 por ciento. Campi, que ocupa el tercer lugar en innovación, dio el salto más alto, al escalar de 7 a 15 por ciento. En confianza, La Fina también lidera, con 32 por ciento, 6 puntos más que el año pasado; Rama pierde 12 puntos y queda en 21 por ciento, mientras que Campi gana 8 puntos y llega a 12 por ciento.

La reina de las inolvidables

- Foto: Getty images

En esta categoría, Fruco, pese a que perdió 3 puntos frente a 2022, lleva la supremacía en el top of mind, con 77 por ciento de recordación, y con una diferencia de 69 puntos al segundo lugar, San Jorge, que este año gana 2 puntos al llegar a 8 por ciento. Es Bary, con 3 puntos más, la que marca una diferencia en la medición, al alcanzar 5 por ciento. Cali es la ciudad que pone el sabor de la recordación a Fruco con 84 por ciento, 6 puntos porcentuales más que el año anterior; y es en Barranquilla donde más se recuerda a San Jorge, con 12 por ciento. Los hombres, con 79 por ciento, tienen en mente a la marca líder de las salsas de tomate. Es en los estratos 2 y 3 donde más recuerdan a Fruco, con 78 por ciento, y son los consultados entre 35 y 49 años aquellos que tienen el mayor top of mind (79 por ciento) de Fruco. La marca más innovadora sigue siendo Fruco, con 71 por ciento. Le siguen Bary, con 10 por ciento, y la Constancia, con 4 por ciento. Pese a que bajó 3 puntos, Fruco también es percibida como la marca en la que más confían, con 78 por ciento. Bary gana 6 puntos al llegar a 7 por ciento.

Dulces vuelos

- Foto: Getty images

Jet y Jumbo siguen siendo las marcas más recordadas entre los colombianos en esta categoría. La primera es la líder en el top of mind, con 75 por ciento, aunque perdió 6 puntos frente al año pasado, mientras que la segunda ganó 4 puntos frente a 2022 y alcanzó 12 por ciento. El ‘no recuerda’ se ubica con 5 por ciento y luego aparece Montblanc con 2 por ciento. Barranquilla es la ciudad en donde más recuerdan a Jet, con 81 por ciento, seguida por Bogotá, con 79 por ciento. Y es en Cali en donde Jumbo registra su mayor top of mind, con 16 por ciento. Entre hombres y mujeres los resultados están muy parejos, aunque por un punto son los caballeros quienes no olvidan a Jet, con 76 por ciento. La reina de las chocolatinas es inolvidable en los estratos 4, 5 y 6, con 77 por ciento, y a Jumbo la recuerdan más en el estrato 2, con 16 por ciento. Por grupo de edad, el de entre 35 y 49 años tiene la mayor recordación de Jet, con 83 por ciento. En innovación, también Jet es la chocolatina número uno. Gana 6 puntos frente a 2022 y alcanza 64 por ciento. Jumbo, con 13 por ciento, le sigue, pero pierde 2 puntos frente a 2022. Y en confianza, Jet alcanza 69 por ciento y luego Jumbo, con 11 por ciento.