Millonaria multa impuso la Superindustria a Avantel, por cobertura 4G

La compañía no le informó al consumidor sobre la condición para acceder a la cobertura 4G.

El operador Avantel tendrá que desembolsar 258 millones de pesos para pagar una multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que actúa en defensa del consumidor.

Según la entidad de vigilancia y control, Avantel, que se encuentra en proceso de reorganización desde 2020, emitió piezas publicitarias ofreciendo planes de datos ilimitados con cobertura 4G, pero no le informó al consumidor que había un condicionamiento para tener acceso a dicha cobertura, que es de más alta calidad en la conectividad.

“Carecían de información relevante en relación con el condicionamiento existente para disfrutar del incentivo ofrecido, consistente en la disponibilidad de cobertura de la red 4G que tuviera el proveedor”, dijo la Superindustria.

La Superindustria estableció que la información que omitió Avantel era esencial y relevante, y debió ser incorporada en las piezas publicitarias, pues, de lo contrario, los usuarios toman una decisión basados en datos incompletos que, a la larga, no les permite elegir lo que requieren. “La información no fue incorporada en las piezas publicitarias, tal como lo dispone la ley y la regulación sectorial”. En consecuencia, no puede haber un correcto aprovechamiento de los servicios adquiridos”.

Cuando un usuario del servicio de telecomunicaciones está inconforme con lo que le entregan por el pago que realiza, de inmediato se genera una avalancha de quejas ante las entidades de control.

Noticia en desarrollo...