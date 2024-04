Naturgas asegura que Colombia debe explorar gas, sí o sí, para garantizar el suministro: importación no es suficiente

Con el tiempo, el escenario se ha vuelto mucho más complicado para el sector de hidrocarburos, pues con la iniciativa del mandatario han surgido nuevas ideas, como empezar la importación de gas desde Venezuela hacia Colombia. Es decir, el mandatario ya no buscaría explotar el gas que existe en el subsuelo colombiano, sino que compraría el que se explota en el vecino país.

Para muchos expertos, esta transacción no detendría la contaminación que produce la extracción, pues aunque en territorio colombiano ya no se realizaría este proceso, lo cierto es que los rezagos sí se verían en Venezuela. Además, algunos expertos se han referido a la calidad del gas que proviene del vecino país, que no igualaría la calidad con la que cuenta Colombia.