“Que el Gobierno le responda al país por qué lo dejó sin agua y sin energía”: fuerte llamado de exministro Fernando Londoño

Londoño fue enfático en que la clave de un sistema democrático se basa en que quien está en el poder debe responder por lo que sucede en el país. “Estamos hablando de un tema gravísimo”, alertó Londoño, quien reclamó que —según ha conversado con expertos en el tema—, en materia internacional, le han dicho que no se explica cómo no se previno esto desde el Gobierno y que se evidencia falta de preparación para esa temporada de sequía.

“Deja de llover, eso es perfectamente factible y si viene un fenómeno de El Niño, con mayor razón. ¿Por qué no se preparó el país, dónde está la generación térmica, dónde está el uso de lo que se tuvo que utilizar y lo que estaba disponible en Colombia, la energía térmica no se utilizó. Las precauciones no se tomaron. En pocas palabras, no hubo gobierno que manejara la situación que se veía venir”, dijo Londoño.